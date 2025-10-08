TBS系バラエティー番組 「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が8日、放送される。番組の公式X（旧ツイッター）が放送内容を告知した。

番組公式Xは「街で有名人に似ている人を探して相方に出題！誰のそっくりさんかを当てられるまで帰れないコンビ対決」「子供から曽祖母まで年齢が小刻みな家族ほど有利な…4世代対抗リレー」の2本を紹介した。

告知動画によると、「街で有名人に似ている人を探して相方に出題！」には同番組に“ほぼレギュラー”出演している、きしたかの高野正成（36）が相方の岸大将（36）とともに登場。高野は8月に3週連続で同番組に登場。9月も10日放送の「GPSボール争奪戦」、24日放送の「ツッコミ芸人、日常生活でも常にツッコミのスイッチ入ってる説」に出演している。

Xでは「クイズタレント名鑑の名物企画みたいな対決企画やってて草 もしかしてタレント名鑑復活の伏線か笑？」「珍しく少子化対策番組になってるやんw いいぞもっとやれ」「面白そうすぎる 親子4世代リレーとか絶対笑うやつ」などと書き込まれていた。

きしたかののTBSラジオ「きしたかののブタピエロ」（水曜午後11時半）でパーソナリティーを務めている。