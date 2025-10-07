Stellantisジャパン株式会社は、シトロエンの新型モデル「C3 HYBRID」を2025年11月6日に全国の正規ディーラーで発売した。

同モデルは、累計販売1万台を超えた先代モデルに続く第4世代となり、アドバンストコンフォートシートやPHC®（プログレッシブ・ハイドローリック・クッション）を標準装備し、Bセグメント最高水準の快適性を実現。新世代の48Vマイルドハイブリッドシステムを搭載し、環境性能とデザイン性を兼ね備えた次世代モデルとなっている。興味のある方は公式サイトもチェックしてみてはいかがだろうか。

シトロエン 快適性をさらに高めた 新型「C3 HYBRID」を発売

登録累計1万台を突破した大人気の先代モデルに続き、「C3」 第4世代が登場 アドバンストコンフォートシートとPHC®を標準装備。Bセグメントにおける最高水準の快適性を実現 新世代デザインコードと新色ボディカラーが採用されたモダンで洗練されたスタイル

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、シトロエンより、Bセグメントでブランドの中核モデルである「C3」の第４世代となる「CITROËN C3 HYBRID（シトロエン シースリー ハイブリッド）」を発表します。2025年11月6日（木）より全国のシトロエン正規ディーラーにて発売、メーカー希望小売価格は、「CITROËN C3 PLUS HYBRID」が3,390,000円（税込）、「CITROËN C3 MAX HYBRID」が3,640,000円（税込）です。なお、10月5日（日）から11月5日（水）まで、全国正規ディーラーにて先行商談キャンペーンを実施し、発売に先がけて展示を行います。



「C3」の前モデル（第３世代）は、2017年の日本導入以来、累計1万台以上を販売し、シトロエンブランドのトップセールスモデルとして多くのユーザーに支持されてきました。その理由は、印象的なフロントフェイスやサイドのエアバンプに象徴されるユニークなデザインと、ボディとルーフの配色が楽しめる多彩なカラー展開、フランス車ならではの遊び心がちりばめられた内外装に加え、快適な乗り心地が高く評価されたことにあります。



新型「C3 HYBRID」は、この実績あるモデルの後継として、快適性と環境性能をさらに高めた次世代モデルです。

最大の特長が、Bセグメントとして追求した高い快適性にあります。プログレッシブ・ハイドローリック・クッション（PHC®）やアドバンストコンフォートシートを標準装備し、上質な乗り心地を実現しました。さらに、新デザインのブランドロゴバッジに加え、パワートレインに最新の48Vマイルドハイブリッドシステムを搭載した、シトロエンの新しい時代を象徴するモデルです。



グレード

新型「C3」の快適さを堪能できるベーシックモデルのPLUS（プラス）と、洗練された上質装備を備えたハイグレードモデルのMAX（マックス）の、2グレード展開です。



エクステリア

従来のハッチバックスタイルから大きく進化し、骨太のプロポーションを採用。全高は従来比＋95mmとなり、前席ヘッドクリアランス（頭上スペース）やドライビングポジションが大幅に向上しました。これにより、街中での運転において取り回しの良さを保ちつつ、視認性と快適性を高めた新しいBセグメントのスタイルを確立しました。



フロント

2022年のパリモーターショーで発表し、世間に驚きを与えたコンセプトカー「Oli（オリ）」の流れを汲む新世代シトロエンデザインを採用しました。



・フロントグリル

シトロエン創業時のロゴをオマージュした最新のシトロエンロゴを冠しています。シトロエンのロゴである二重の山型ライン「ダブル シェブロン」は、かつての木製歯車に由来し、重なった逆V字型の象徴的なデザインです。「C3 HYBRID」のフロングリルには、「ダブル シェブロン」ロゴからリズミカルに広がる ”シェブロンライン” が左右のヘッドランプを繋いで、ブランドのアイデンティティを力強く表現しています。



・LEDヘッドライト

標準装備のLED ヘッドライトは、3つのセグメントに分割された特徴的なライトシグネチャーを備えています。遠くからでもひと目でシトロエンのクルマだと認識できる個性的なデザインです。



・カラークリップ

フロントバンパー下部には、シトロエンらしいカジュアルなアクセントとして、カラークリップを左右に配しています。



・ホイール

MAXには、17インチのダイヤモンドカットアロイホイールを標準装備し、PLUSには、17インチスチールホイールにツートンカラーのフルサイズホイールキャップを標準設定しました。



リア

フロントフェイス同様に、リアビューにも新世代シトロエンデザインを踏襲しています。

センターに配した最新ロゴと同調した ”シェブロンライン” デザインが、見る人の視線を3つのセグメントで構成されたコンビネーションランプへと誘います。



サイド

・ツートーンルーフ

Aピラーから、ルーフ、リアスポイラー、そしてCピラー上部までつながる広大なツートーンルーフがモダンな印象を演出しています。（MAXのみ）



・カラークリップ

リアドア後部にもカラークリップをアクセントとして配置し、ルーフレールには「CITROËN」の文字をあしらい、サイドビューにも遊び心を加えています。



パワートレイン

新世代の48Vマイルドハイブリッドシステムを搭載。1.2Lガソリンターボエンジンと電動モーター、6速デュアルクラッチトランスミッション（DCT）の組み合わせにより、最大出力110psを発揮し、街乗りから高速走行まで、滑らかで力強い走りと高い燃費性能を実現しています。

このハイブリッドシステムは、「C4 HYBRID」とハードウェアが共用され、かつC3の軽量ボディに最適化されたセッティングが施されています。今後、Stellantisのコンパクトモデルにも順次採用される予定です。

エンジン： 1.2 L ガソリンターボエンジン モーター： 15kW 駆動用バッテリー： 48V 876 Wh システム合計出力： 81kW / 110ps トランスミッション： 6速デュアルクラッチトランスミッション 燃費： 22.3 km/ℓ（WLTC モード）



インテリア

フレンチブランドらしい遊び心が融合したデザインに、シトロエンが誇る快適性が追求されました。ダッシュボードには水平を基調とした、フラットでワイドなインストルメントパネルを配置し、運転者の視線移動を最小限に抑えて必要な情報を表示するなど、運転に集中できる設計となっています。さらに、ユニークなデザインが随所に施され、遊び心と心地よさが共存する空間です。



MAX

シートにライトグレーのファブリックと合成皮革（TEP）レザーを組み合わせたアドバンストコンフォートシートを採用し、ダッシュボードには、フロントシートを取り囲むようにシルバーアクセントが施され、シンプルでありながらこだわりが光るデザインです。

また、ブランドの世界観を感じさせるユニークなディテールが随所に散りばめられています。各ドアには、それぞれ異なるメッセージタグが縫い付けられており、乗るたびに発見がある仕掛けです。さらに、リアウィンドウにはパリの街並みのシルエット、そしてグローブBOX内には、1919年以来のシトロエンの代表モデルがデザインされており、ブランドの歴史と誇りを車内の至るところから感じることができます。

そのほか、PHC®（プログレッシブ・ハイドローリック・クッション）に加え、ステアリングヒーター、フロントシートヒーター、スマートフォンワイヤレスチャージャー、自動防眩式ルームミラーなど、実用性の高い機能が標準装備されています。



PLUS

ダークグレーを基調としたファブリックのアドバンストコンフォートシートを採用し、心地よく落ち着きのある空間を演出しています。ダッシュボードにはブルーのラインをあしらい、穏やかな雰囲気に遊び心がさりげなく添えられています。

＜インテリア（MAX）＞

ボディカラー

シトロエンらしい感性と遊び心を反映した、全4色のボディカラーを展開します。

うち2色は今回新たに追加された新色で、いずれもブランドの世界観と調和しながら、街中で目を引く存在感を放ちます。

新色「ブルー モンテカルロ」は、地中海の陽光と洗練された都市の雰囲気を融合させた深みのあるブルーです。華やかさと安らぎを兼ね備え、シトロエンの先進性と個性を象徴しています。

もうひとつの新色「ブライト ブルー」は、軽快で爽やかな印象を与える鮮やかなブルーで、遊び心と快活なイメージを表現しています。

そのほか、定番カラーとして、深みのあるパールレッドが特徴の「ルージュ エリクシール」、そしてシンプルながら洗練された印象を与える純白の「ブラン バンキーズ」をラインアップ。

これらのボディカラーは、異なるカラークリップとの組み合わせで設定しており、選ぶ楽しさと、見た目のバリエーションを味わえる仕様です。

CITROËN C3 HYBRID 価格表

モデル名 パワートレイン 希望小売価格（税込） CITROËN C3 PLUS HYBRID 1.2Lターボエンジン

＋15kWモーター

＋48Vバッテリー \3,390,000 CITROËN C3 MAX HYBRID \3,640,000

詳細は、巻末の主要諸元・装備表と併せ、商品サイトをご確認ください。

URL：https://www.citroen.jp/models/c3.html

キャンペーン：https://web.citroen.jp/c3-hybrid/

Citroënについて

Citroën（シトロエン）は、1919年の創業以来、独創的な発想で自動車の常識を塗り替えてきました。個性あふれるデザイン、快適性を追求した設計、そして先進技術の融合により、クルマのある暮らしに新たな価値をもたらすことを目指しています。その実現のために、クルマを愛する人々の気持ちに寄り添いながら、大胆な発想とクリエイティビティで日々進化を続けています。多様なライフスタイルに調和するクルマを提供すること。それが、シトロエンの変わらぬ使命です。

リリース提供元：Stellantisジャパン株式会社