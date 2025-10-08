フィリーズに連勝、地区S突破王手

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦に登板した。1点差に迫られた9回2死、大ピンチの場面でマウンドに上がって試合を締めくくったが、回の途中からの投入に対する疑問の声に米記者が答えている。

4-1とリードで迎えた9回、ドジャースはマウンドにトライネンを送った。しかし3連打を浴び、1点差とされて降板。代わったベシアが2死までこぎつけるも一、三塁のピンチとなったところで佐々木がマウンドに送られた。

初球はボール。2球目の159キロストレートで二ゴロに仕留め、地区シリーズ2戦連続のセーブとなったが、回の頭から起用されなかったことについて米でも疑問の声が上がった。

あるXユーザーが、米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番ビル・プランケット記者に宛てて「なぜロウキじゃないんだ？」と投稿すると、同記者は私見をつづった。

1つ目の理由として「ドジャースは、彼（佐々木）がリリーフとして何度も登板した後、どの程度で回復するか把握できていない。今までに一度も経験していないからだ」と説明。休養日が1日あったとはいえ、本来先発投手である佐々木が2戦連続で登板することへの不安があったとみる。

2つ目として挙げたのは「彼（佐々木）をシリーズで起用すればするほど、フィリーズはより楽に感じるだろう」という点。対戦経験が少ないままのほうが、相手打者は対応が難しくなるという見方だ。そして、「ロバーツはトライネンにまだある程度の信頼を置いていた」としつつ「今は消え去ってしまったが」と結んでいた。



