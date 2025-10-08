◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都競馬場・芝１４００メートル）

第６８回スワンＳ・Ｇ２（１３日、京都＝１着馬にマイルＣＳの優先出走権）で、昨年の朝日杯ＦＳ覇者アドマイヤズームが復権へ好発進を決める。マイルＧ１・２勝目をかけて挑んだ前走のＮＨＫマイルＣは、直線で伸びを欠き馬群に沈んだ。まさかの１４着。だが、決してこれが実力ではない。「前走はスタート後に落鉄していた。参考外だと思います」と友道調教師は前を向く。

約５か月ぶりの復帰戦に向け、仕上がりは順調だ。２日の１週前追い切りは栗東・坂路を単走。パワフルなフットワークで５１秒４―１２秒２を計時した。「少し休み明けかなという感じはあったけど、（使っていくと）テンションが高くなりそうな馬だし、始動戦としてはちょうどいいんじゃないかな」とトレーナーは力を出せる態勢とジャッジを下した。

キャリア５戦はすべてマイル。１ハロンの距離短縮となるが、「スピードがあるし、ゲートも速い。マイルから延ばしていくというよりは、このくらいの距離は対応しやすいと思う」と友道師に不安はない。秋初戦で結果を出し、輝きを取り戻す。（山本 理貴）