【きょうから】スシロー「おぱんちゅうさぎ」と再びコラボ、ヨーグルトの妖精「んぽちゃむ」も登場 10・8より前後半で販売
あきんどスシローはきょう8日より、クリエイター・可哀想に！とコラボし、キャラクター「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」が登場する商品を前半と後半で内容を変えて販売する。2023年11月にも「おぱんちゅうさぎ」とのコラボ商品を販売していたが、今回はヨーグルトの妖精「んぽちゃむ」も加わった。
【画像】「おぱんちゅうさぎ」×「スシロー」コラボ商品グッズも続々（一覧）
きょう8日からの前半は、まぐたくおはぎにくるりとイカをのせ、ふわふわのおぱんちゅうさぎの姿を表現し、コラボ限定ピック（全10種）が付く「まぐたくおはぎ(イカのせ)」と、秋らしく北海道産のかぼちゃペーストにクリームチーズを使用し、見た目もかぼちゃそっくりで、コラボ限定ステッカー（全10種）が付く「かぼちゃのブリュレアチーズケーキ」が登場する。
さらに、コラボ限定つみあげフィギュア（全3種）がつく「ぷちローセット」や、お持ち帰りネット注文限定で、コラボ限定すし皿（全3種）付きのお持ち帰りセットも販売する。
10月22日からの後半は、コラボ限定ピック（各全10種）付きのおすしとスイーツが登場する。いかとえびのおすしにチーズとバジルソースをトッピングして炙った「いかとえびのバジルチーズﾞ炙り」に加え、秋を満喫するお芋づくしの「お芋すぎるパフェ」とパリッとした食感が楽しめる「ひんやり焼き芋ブリュレ」、さつまいもの甘みとおいしさを最大限に引き立てた「お芋のチーズケーキ蜜芋風ソースがけ」を販売する。
その他、前・後半で異なるコラボ限定マスコット（各全4種）付きのソフトドリンクが登場するほか、コラボ限定グッズやスシローで使用できるお食事券が抽選で当たるSNSキャンペーン、おすしと一緒にスシローの店舗も楽しめるよう、スペシャルコラボ店舗の展開も実施する。スペシャルコラボ店舗は、東京都、神奈川県、千葉県、京都府、兵庫県、愛知県、福岡県の合計8店舗となる。
