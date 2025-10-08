『何でも鑑定団』“博物館級”光る鉱物、本人評価額100万円→驚きの鑑定額「これほど大きいものは見たことない」
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）の7日放送回に、鉱物コレクター自慢の一品が登場。貴重な鉱石に驚きの鑑定結果が出た。
【Xより】7日放送『何でも鑑定団』のゲスト
依頼人は愛知県在住の鉱物コレクターの男性。“お宝”は、先輩コレクターから譲り受けたもの。依頼人が譲ってほしいと交渉したところ、先輩コレクターは「15万円」と提示。しかし「それでは安い」と感じた依頼人は「25万円」で購入した。
そんな依頼人が「日本一のとても珍しい鉱物」と表する“お宝”は「コランダムの原石」。ルビーとサファイアは鉱物としては同じもので、それを「コランダム」と呼ぶ。純粋な結晶は無色透明だが、クロムが混入し赤くなると「ルビー」と呼ばれ、鉄やチタンが混入し、赤以外の色になったものを「サファイア」と呼ぶ。
ブラックライトを照射すると、赤や青い光が見える。実際にスタジオで体験した、MCの今田耕司、福澤朗、菅井友香は「すごい！」「宇宙みたい！」とその輝きに大興奮の様子だった。
鑑定額は本人評価額「100万円」を大きく超えて「380万円」という結果に。鑑定した岐阜聖徳学園大学の川上紳一教授は「これほど大きいものは、ほかで見たことがないくらい珍しいものです。驚きですね」とコメント。「宝石になるのは違うものとは違うタイプ」としつつ、「鉱物の標本として非常に魅力がある。博物館級のとても素晴らしい物です」と評価した。
なお、TVerで見逃し配信中。14日午後9時54分終了予定。
