オダギリジョー、かまいたち山内に強烈ダメ出し 番宣以外はバラエティー出演せずが、まさかの逆オファー？「『かまいガチ』は別かも」
俳優のオダギリジョーが、10月8日放送のテレビ朝日系『かまいガチ』（後11：15）に出演。東京・吉祥寺で、かまいたち（濱家隆一、山内健司）、サーヤ（ラランド）、日本一おもしろい大崎（ちゃんぴおんず）と共に人気企画「居酒屋の事は俺が一番分かってんねん」で対決する。
【写真】大好きな『かまいガチ』で楽しそうにお酒を飲むオダギリジョー
『かまいガチ』は、かまいたちが“本気”でさまざまなことに挑戦する関東初の冠番組。今回の舞台は、オダギリが「若い頃に住んでいた」という東京・吉祥寺。勝手知ったる街をかまいたち＆サーヤ＆大崎と一緒に練り歩きながら、「この店の店長は？」「この店のメニューは？」「この店の内観は？」「この店の看板娘は？」など、ニッチすぎるクイズに解答していく。正解数が一番少ない人には「お会計の全額を自腹で支払う」という罰ゲームも待ち構えるが、オダギリは罰ゲームを回避できるのか？
個性あふれる、さまざまな居酒屋の店先で、クイズに解答していくオダギリたち。そんな中、一同がたどり着いたのは…。入り口の高さが異様に低い居酒屋。味わい深い外観はもちろん、美味なる料理にテンションが上がった一同はしばしクイズも忘れ、ざっくばらんなトークで距離を縮めていくことに。「家で毎日、一人で飲む」というオダギリの酒も、どんどん進み…。
そんな中、サーヤが大崎への雑な扱いとは一転、女子力全開でオダギリにぐいぐいアプローチ？さらにサーヤは子役出身で、この秋も連続ドラマに出演していることをアピールし、映画監督としても活躍するオダギリに売り込みをかける。ここぞとばかりに、山内も「ドラマとか映画に出たい」と相談するが…。すると、オダギリがすかさず「山内さん、髪形がちょっと…」と切り出し、俳優としてイケてないポイントについてダメ出し。濱家も大爆笑しながら「今スッキリしてる」と、オダギリの鋭いダメ出しに激しく同意する。山内はオダギリのアドバイスを素直に受け止め、俳優への道を切り開くことができるのか？
収録を終えたオダギリは「めちゃめちゃ面白かった」と大満足の様子。まさかの『かまいガチ』への売り込みを開始？「一番好きな企画『ワンシャッターで最高の1枚とるねん』も本当にやりたいし、『都内の物件のことは俺が1番知ってんねん』も大好き。参加したい企画はいっぱいある。普段は宣伝とかでしかバラエティーに出ないけど『かまいガチ』は別かもしれない」と、この先のゲスト出演にも意欲を見せる。この言葉に、かまいたちも「これはうれしい」（濱家）、「ちょっと出てもらおうかな」（山内）と大喜び。オダギリは本当に『かまいガチ』に再び出演してくれるのか？今後の動向にも要注目だ。
