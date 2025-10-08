夜の水面を照らすのは、アーチと光の造形美。「橋の夜景」が幻想的な世界にいざなう【夜景マニアが贈る至極の眺望】

太陽が沈んで夜になると、見慣れたはずの景色も“表情”をぐっと変える。



見上げた空に広がる雲や星、静寂に包まれた空間、遠くに見える街のきらめき--。



夜景は、日常にあるちょっとしたドラマなのかもしれない。そんな魅力とお勧めスポットを、全国の夜景を撮影してきた“夜景マニア”の縄手真人さんが紹介する。

夜が訪れるとひときわ目を引くのが、ライトアップされた橋です。季節や時間帯によって色が変わったり、光が流れるように動く演出があったりするなど、さまざまな表情を見せます。





雰囲気抜群の「レインボーブリッジ」

今回は、多くの人に知られる有名な橋を取り上げるとともに、ライトアップを堪能できる絶景スポットをご紹介します。

最初にご紹介するのは、お台場へとつながる「レインボーブリッジ」です。



橋は主塔のライトアップが、夏（4〜10月）は白色、冬（11〜3月）は温白色と変わります。橋を支えるケーブルのイルミネーションも、平日と休日で異なる演出が楽しめます。

この橋を楽しむ穴場が「豊洲ぐるり公園」。豊洲市場から徒歩圏内にあり、レインボーブリッジを眺めることができます。東京湾に映り込む光の反射が美しく、雰囲気も抜群です。

広々とした公園には、遊歩道が埠頭（ふとう）を一周するように整備されており、場所によっては豊洲大橋のライトアップも眺められます。



レインボーブリッジのライトアップ時間：日没から約30分後〜24時まで

豊洲ぐるり公園の所在地： 東京都江東区豊洲

輝く「瀬戸大橋」と工場夜景のコラボ

次にご紹介するのは、6つの橋から成る、全長約13.1kmの「瀬戸大橋」です。ライトアップは毎週土曜日と、その他の特定日のみと限定されていますが、輝く光景は圧巻です。

観賞スポットは、（橋が架かる）岡山県と香川県の両方にありますが、ぜひ訪れてほしいのが香川県の「瀬戸大橋記念公園」。

展望台からは、瀬戸大橋による“黄金のイルミネーション”に加えて、橋の向こうに広がる、工場夜景との共演を楽しめるのが魅力です。

瀬戸大橋のライトアップ時間：日没後から点灯。消灯時間は日によって異なる

瀬戸大橋記念公園の所在地：香川県坂出市番の州緑町

ネックレスのような「来島海峡大橋」

最後に紹介するのは、「来島（くるしま）海峡大橋」。広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ「しまなみ海道」の今治市側に架けられた橋です。ライトアップは限られた日だけの特別な演出です。

その姿を望むなら、今治市の大島にある「亀老山展望公園」へ。標高約300メートルの山頂に位置する展望台からは、明かりがともった三連のつり橋が、まるで金色のネックレスのように海上を飾り、水面に揺らめく反射が幻想的。

とりわけ月夜には、瀬戸内海そのものが照らされ、忘れられない夜景が広がります。



来島海峡大橋のライトアップ時間：日没後から点灯。消灯時間は日によって異なる

亀老山展望公園の所在地：愛媛県今治市吉海町南浦