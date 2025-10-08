

「転職には『適性』があり、それは仕事の『実力』とは無関係です」

そう語るのが、転職者2000人超を指導し、ミスマッチ退職率を44.0％から9.1％に劇的に改善させた“転職定着マイスター”、川野智己氏だ。川野氏がこのほど刊行した書籍『転職に向いてない人がそれでも転職に成功する思考法』では、「転職適性のない人」の特徴と、それでも転職に成功する方法を解説している。

本記事では、「転職適性のない人」を食いモノにする悪徳転職エージェントの実態を、川野氏への相談者たちの実体験をベースに紹介する。

「その求人は決まった」おとり広告で求職者を集める

看護師の山本玲奈（36歳）は、転職エージェントとの面談で困惑していた。転職サイトで魅力を感じた求人案件が、もはや存在しないと告げられたからだ。





「実は、その求人はたった今、決まってしまいました。でも、安心してください。近い案件が我が社にはありますので、これからご紹介しますね」

山本の返答を待つことなく、その担当者は別室に消え、その後、目の前に別の求人票が提示された。

山本は、現在勤務する慢性期病院に不満はないものの、急性期病院に移ることで急変対応、高度機器の取り扱いや多職種連携の経験を徐々に身につけ、キャリアアップしたいと考えていた。しかし、彼女にとっては、いきなり即戦力を求めるこの代替の病院では、さすがにミスマッチだと感じた。

「無理に入職しても、先方の病院にご迷惑がかかります」

と、応募をためらう山本に、担当者は、堰を切ったように言葉を重ねた。

「あれこれ考えすぎなのよ。慎重すぎるとチャンスを逃す。だからダメなのよ。この病院はおそらく研修も充実しているはずだから、あなたにでも務まるわよ。それとも、アタシを信頼していないの。アタシが嘘言うわけないじゃないの」

山本は、担当者を怒らせてしまったと感じ、申し訳ない気持ちでいっぱいになった。

「みんなやっている」職務履歴改ざんの誘い

担当者はそんな山本に、さらに言葉を重ねた。

「あなたの経歴書、正直、魅力的じゃないのよ。短い勤務歴は削除しましょう。それから、各種委員会ではリーダー役を担っていたと書けばいいのよ。だって、後輩に指導した経験もゼロじゃないでしょ」

「大丈夫。バレないし、転職するときは、みんな多かれ少なかれ誰でもやっていることなの。あなただけ、馬鹿正直に書いても損するだけなのよ」

これまで、患者に寄り添い、嘘偽りなく仕事をしてきた山本にとっては、経歴の改ざんは簡単には受け入れられない提案だった。一方で、ここまで親身になっている（ように見える）担当者をこれ以上怒らせたくないとの気持ちも芽生える。

結局、「一旦、持ち帰って考えます」と、回答し、この日は、プロフィールや転職における希望条件の登録、および、履歴書や職務経歴書の提出などの一般的な手続きだけをして、山本は帰宅した。

1週間後、上司から、病院で呼び止められた。

「これ、あなたのことよね」

上司の手には、ある転職エージェントからのFAX広告が握られていた。

送信元の転職エージェントの社名に聞き覚えがなかった。しかし、「この人材を紹介できます。ぜひ採用をご検討ください」の見出しとともに並ぶ、年齢、居住エリア、取得資格、年収、経歴などの断片は、匿名にはなっていたものの、知る人が読めば、明らかに山本のことだと推測できる文面だった。

看護師は、夜勤の多さや緊急時の出勤、子育ての関係から、自宅周辺の勤務を希望することが多く、取得している資格や経験年数の情報を合わせると、容易に個人が特定されやすい世界なのだ。

よりによって、そのFAX広告を手にしたのは、普段から自分を高く評価してくれており、主任への昇格を本部に推薦してくれた上司であった。

「期待していたのに、失望したわ」

一転して、「裏切者」であるかのような周囲からの視線を圧として感じ、現在の職場に居づらい雰囲気となり、山本はいたたまれない日々を過ごすようになった。

「サインしたでしょ」情報転売で儲けるエージェント

ふたたびエージェントを訪問した山本が問いかけると、担当者はこう言った。

「どこに渡したかは言えないけど、他の業者には、わが社の登録者の個人データを提供しています。当然、個人名は消しています」

「先日の登録の際の合意書面に、『提携先に個人情報を提供する場合もある』との文言があります。あなた、そこにサインしてるじゃないの」

「へえ。そうなの。今の職場に居づらい？ むしろ、今が転職のチャンスという神様からの思し召しじゃないかな」

実質的に退路を断たれた山本は、前回提案された求人案件に応募することにした。気が進まなかったが、現職で感じる視線に大きな圧を感じ、一刻も早く逃れたいという焦りがあった。

また、担当者からの「アタシが嘘を言っているのか」「だからダメなんだ」「誰でもやっている」との、自分に向けられた圧力から逃れたい、逆らいたくないと感じ、職務経歴書の改ざんも行った。

改ざんがバレても、エージェントは責任を取らない

「申し訳ありません。お許しください。紹介した転職エージェントからの指示だったので、ついつい魔が差してしまいました」

転職後、3カ月間の試用期間を終える頃に、山本は転職先の病院でこう叫んでいた。転職先の幹部からこう糾弾されたからだ。

「あなたの過去の勤務経歴には虚偽がある。狭い世界だからすぐにわかる。また、普段の仕事ぶりを見れば、経験不足であることなど一目瞭然だ」

「転職エージェントにも確認した。『改ざんのような不正を指示するはずがない』と。自分の不正を、他人の責任に転嫁するなんて、君は、どこまで嘘つきなのだ」

震える声で詫びる山本に下された裁定は、懲戒解雇だった。

医療の世界は狭い。悪評が地域社会に瞬く間に広がる。紹介した転職エージェントにも報告されることで、今後、他の転職エージェントのブラックリストに載ることになるだろう。山本は、あの転職エージェントにコンタクトしたばかりに、嘘つきのそしりを受け、将来のキャリアを自ら葬ったことを心から悔いている。

一部の悪質な転職エージェントは、収益のために手段を選ばない。実効的な摘発が乏しい現状を背景に、職安法や景品表示法で規制されているはずの「おとり広告」を平然と掲げる。

代替で提示した案件が成約すれば手数料収入になる。仮に成約しなくても、かき集めた登録者データは「統計資料」「意向調査」などの名目で、採用に窮する企業や他のエージェントへ販売され、別の収益源になる。

その際、名目上は匿名でも、居住エリア・年齢階層・資格・年収・職務の断片が組み合わされれば、容易に特定の個人が推測される粗さで提供されることがある。個人が特定されやすいほど、買い手にとっての利用価値は高く、高値で売れるからだ。

別のエージェントに渡れば、販促のFAX広告に転用され、山本のように現職の職場へ無差別にばらまかれるおそれもある。合意書の「提携先へ情報提供」という一文を、求職者は「限られた関連先」と受け止めがちだが、悪質な事業者にとって“提携先”の定義は、販売先を含むよう巧妙に設計されていることがある。

経歴の改ざんを指南しても、エージェント側は「求職者の強みを強調する助言にすぎない」と抗弁しがちだ。どう転んでも、最終的に不利益を被るのは、常に求職者となる構図になっている。

「圧に負けない」強さが必要

「視線に耐えられない」「安易に合意してしまう」「改ざんを受け入れてしまう」。山本の失敗は、他者からの圧力に屈した結果でもある。

実は、転職の成否には、本人の実力以上に「転職適性」が不可欠と言われている。圧に負けないことは、転職適性の1つだとされている。山本は仕事ぶりでは評価されていた。実力はあるが転職では失敗したのだ。転職適性は仕事の実力があるからといって備わるものではないが、後天的に身につけることは可能だ。

魑魅魍魎が跋扈する時代、一部の悪徳エージェントから身を守り、転職を成功に導く適性を身につけることを忘れてはならない。

なお本稿は、悪質事例に光を当てて注意喚起するものであり、誠実に運営する多くの転職エージェント・紹介会社が存在することを、最後に付記しておく。

（川野 智己 ： 転職定着マイスター/組織づくりLABO代表）