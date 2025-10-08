「10月の輝きは本物だ」鈴木誠也、初舞台で放った2発のアーチに米メディア驚嘆「最も危険な打者なのか？　そうだ」

初めての大舞台でも持ち前の長打力が発揮されている。

カブスの鈴木誠也は現地時間10月6日、ブルワーズとのナ・リーグ地区シリーズ第2戦で初回に先制の3ランホームランを放った。これで今季のポストシーズンでは2本目の本塁打となり、そのパワーが注目を集めている。

【動画】高めのボール球を完璧に捉えた圧巻弾！PSで存在感を放つ鈴木誠也の3ランホームランの映像

「4番・右翼」でスタメンに名を連ねた鈴木は、ランナー2人を置いて迎えた最初の打席、ブルワーズ先発アーロン・アシュビーが3球目に投じた高めの速球をフルスイング。芯でとらえた打球は左中間スタンドへと消えていった。鈴木の豪快なアーチによりカブスは3点を先制。敵地も騒然となるほどの特大弾が初回から飛び出している。

試合はその後、反撃に転じたブルワーズが9回までに7点を挙げ、カブスは3-7で敗戦。対戦成績は0勝2敗とカブスは苦しい状況となった。だが、ゲーム開始直後での鈴木の一発は強烈なインパクトを残しており、現地メディアがそのバッティングをフォーカス。改めて日本人スラッガーのバットに賛辞が送られている。

「セイヤ・スズキの“10月の輝き”は本物だ」

そう伝えているのは、パドレスの情報を発信する、『FANSIDED FRIARS ON BASE』だ。ワイルドカードシリーズでのカブス対パドレス初戦の本塁打に続き、ブルワーズ戦でも2本目を記録した鈴木に対し同メディアは、「今の彼は、ポストシーズンで最も危険な打者なのか？おそらくパドレスファンなら、迷わず『そうだ』と答えるだろう」などと論じている。