Æ±Î½¤¿¤Á¤¬Ç§¤á¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¡È¿Ê²½¡É¡¡¥É·³¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤¬´ó¤»¤¿ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Íê¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê½Å°µ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
Æ±Î½¤¿¤Á¤«¤é¤â¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ëº´¡¹ÌÚ(C)Getty Images
¡¡Æ±Î½¤¿¤Á¤â²øÏÓ¤Î¿Ê²½¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4-3¤È¾¡Íø¡£2¾¡0ÇÔ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¤·¤Ó¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¸«»ö¤ËÍÞ¤¨¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¼ê¤Ë´À°®¤ë¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿°ìÀï¤ò¸«»ö¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡9²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ11¤Ï¡¢ÂÐÖµ¤·¤¿¹ªÂÇ¼Ô¥È¥ì¡¼¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ò°µÅÝ¡£½éµå¤ËÅê¤¸¤¿Æâ³Ñ¤Ø¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤³¤½¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2µåÌÜ¤Ë¤Õ¤¿¤¿¤ÓÆâ³Ñ¤Ø¤ÈÅê¤²¹þ¤ó¤À99.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.8¥¥í¡Ë¤Î4¥·¡¼¥à¤Ç¥Ë¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«2µå¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ìÂÇ¥µ¥è¥Ê¥é¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÈµçÃÏ¡É¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢ÂçÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤2½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡Ê3A¡Ë¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¤Ï°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ëÈ´ËÜÅª¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à½¤Àµ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Àº´¡¹ÌÚ¤Ï²ÚÎï¤ËÉü³è¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Î9·î24Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¡¢º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼é¸î¿À¡×¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¡È·ê¡É¤È¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤òµß¤¦³èÌö¤ò¸«¤»¤ëº´¡¹ÌÚ¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¿Í¥ë¡¼¥¡¼¤Ø¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¿®Íê¤Ï¡¢¤è¤êÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï¡Ö¥í¥¦¥¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿Ç¯Îð¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÂ¾¤ÎÃ¯¤è¤ê¤â¼ã¤¤¤ó¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£23ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç³¤¤ò±Û¤¨¤¿¼ãÉð¼Ô¤òÎ¸¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥í¥¦¥¤Ï¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ê½Å°µ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡ÊÉÔ¿¶¤Î¡ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Î°ìÉô¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£ËÍ¤ÏÈà¤Ë¤¿¤À¤¿¤À´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤¢¤Î¾õ¶·¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤Î¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤¬¿Í¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÏ³¤é¤¹¤Î¤Ï37ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼é¤ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢6Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¡Êº£¤Þ¤Ç¤Ç¡ËºÇ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç9²óÎ¢2»à¡¢°ì»°ÎÝ¡£¤½¤Î¾õ¶·¤ÇÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À»þ¤Ë¡¢Á´°÷¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£»þ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÊÅ¬±þ¤Ë¡Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡£º£¥Î¥í¥¦¥¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤È¤Æ¤â¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤À¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤µ¡£ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Éð´ï¤À¡×
¡¡Ãç´Ö¤«¤é°î¤ì¤¿ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤»¿¼¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]