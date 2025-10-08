体内の過剰な免疫反応を抑えるリンパ球の一種「制御性Ｔ細胞」を発見し、今年のノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大特任教授の坂口志文（しもん）さん（７４）が、発表から一夜明けた７日朝、学長への受賞決定報告のため大阪府吹田市の同大キャンパスを訪れた。

職員や学生ら約８０人が「大阪大学」の旗を手に出迎え、ワニをモチーフにした大学公式キャラの着ぐるみの姿も。大勢の関係者や報道陣に出迎えられ「これだけ取材していただくと、実感が湧いてきます」と喜びをかみしめた。同日午後１時からは妻の教子さん（７１）と記者会見に出席。自身も研究者の教子さんは、坂口さんとの共著論文も多く、現在も同じ研究室で活動する。研究内容を全部把握しているとして、坂口さんは「会話がなくても何をやっているかお互い理解している。いつも感謝している」と話した。教子さんは「長い間、苦労してやってきた。本当に良かった」と笑顔を見せた。

坂口さんは１９７７年から約２年半、愛知県がんセンター研究所で学んだ。学生だった教子さんは夏休みに偶然、坂口さんが所属していた研究室を訪問、実験に没頭する姿を見て「すごく気になった」と笑顔で当時を振り返った。結婚し、坂口さんが渡米した際も同行。４０年以上、夫婦二人三脚で研究の道を歩んできた。

お互いに素敵だなと思う瞬間は「いろんな判断をするときに、彼女なりの女性らしい判断、知恵は私にはないもの。そこはありがたい」。教子さんは「すごくおっとりした性格。静かでそこが気に入っています。私にないところ」と述べた。教子さんの明るい性格に助けられたことも多く「人気のない研究テーマでいつまで続けられるか、重要な判断するときに楽天的に構えることができた。彼女の存在は大きかった」と感謝した。

互いの関係をそろって「同志」と表現。「１人じゃなくて２人で問題に対処してきた」と仲むつまじく語り合った。