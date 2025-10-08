韓国チアリーダー界の“3大女神”キム・ヨンジョン、年下内野手との結婚の感想明かす　試練もあった5年愛

プロ野球選手との結婚を発表したチアリーダーのキム・ヨンジョン（34）が胸中を語った。

【写真】水着姿のキム・ヨンジョン

10月7日、キム・ヨンジョンは自身のインスタグラムを更新。「キム・ヨンジョンです。突然のニュースに多くの方が驚かれたと思い、色々と悩んだ末に文章を残すことにしました」と切り出した。

キム・ヨンジョンはこのほど、12月6日にハンファ・イーグルスのハ・ジュソク内野手（31）と結婚すると報じられた。これに関して「報道で伝えられたように、私には一生を共にすることを約束した大切な方ができました。互いを大切にしながら、美しく仲良く過ごしていますので、温かく見守っていただければ幸いです」とした。

続けて「いつも私と一緒に応援してくださり、応援する私をまた応援してくださり、球場でもまた外でも大きな力になってくださるファンの皆さんのおかげで、私はここまで、この場で笑顔で活動することができました」と感謝を表した。

さらに「これまで送ってくださった愛と応援を忘れず、これからも明るく健康な姿でお応えします。変わらず見守っていただき、私も残りのシーズン、ハンファ・イーグルスの韓国シリーズ優勝のためにさらに一生懸命応援し、もっと良い姿で皆さんに力になれるチアリーダーになります」と語った。

（写真提供＝OSEN）ハ・ジュソク

先立ってYouTubeチャンネル「野球部長」によれば、ハ・ジュソクとキム・ヨンジョンは5年ほど交際を続けてきたという。「ハ・ジュソクの話では“一番つらい時に自分を助けてくれた人。本当に問題を起こして人とも会わなかった時に助けてくれた人”だった」と説明した。2人が交際を続けていた5年の間には、ハ・ジュソクが飲酒運転や人柄をめぐる論争に巻き込まれた時期もあった。

当初、結婚の事実はキム・ヨンジョンのYouTubeチャンネルで発表する予定だったが、MBCのチョン・ミンチョル解説委員が生中継で言ってしまったため実現せず。野球部長はこのアクシデントを踏まえても、「すでに野球界には（結婚の知らせが）広まっていた」と説明した。

（写真提供＝OSEN）キム・ヨンジョン

ハ・ジュソクは2012年、新人ドラフト1位指名でハンファ・イーグルスに入団。一方のキム・ヨンジョンは2007年、プロバスケットボールチーム、蔚山モービス・フィバスのチアリーダーとしてデビューした。女優のチョン・ジヒョンに似ていることから「慶星大チョン・ジヒョン」と呼ばれ、パク・キリャン、カン・ユニと共に“野球場3大女神”として注目を集めた。

（記事提供＝OSEN）