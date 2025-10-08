【ケラスターゼ×My Little Box】魔法をかけるご褒美ヘアケアBOX♡

毎月届く“自分へのご褒美”として人気の【My Little Box】。2025年10月号は、ラグジュアリーヘアケアブランド「KÉRASTASE（ケラスターゼ）」との特別コラボが実現しました。テーマは「Le livre de Beauté（美の魔法書）」。魔法のレシピのように髪を艶やかに導くケラスターゼの4点セットと、オリジナルヘアタオルが入った特別ボックスです。

ケラスターゼ4点で叶う、秋のラグジュアリーケア

My Little Box 10月号

10月号の【My Little Box】には、ケラスターゼの人気アイテムが4点もイン。

くせ毛やうねりを抑える「フルイド オレオ リラックス」（100mL）、頭皮を健やかに保つ「セラム フォーティファイ」（30mL）。

それに加え、「バン クロノロジスト R」と「マスク クロノロジスト R」のサシェ各1包がセットされています。

洗い流さないスカルプトリートメントや、うるおいを与えるマスクで、乾燥しやすい季節の髪を内側から集中ケア。上質な香りに包まれながら、心までときめくヘアケア体験を届けてくれます。

ふわふわヘアタオルで時短も叶う！

My Little Boxオリジナルのヘアタオルは、濡れた髪を包み込むターバン型。吸水性が高く、ドライヤーの時間を短縮できるのが魅力です。

リサイクルポリエステルを使用した立体ジャガード織りで、ふわふわの触り心地。赤とピンクのバイカラーが可愛く、ヘアケアの時間が一気にテンションアップ♡

ねじってボタンで留めるだけの簡単仕様なので、子育て中や忙しい朝にもぴったりです。見た目も使い心地も妥協なしの、時短ビューティアイテムです。

限定コラボは数量限定！早めのチェックを♡

ケラスターゼとMy Little Boxの特別コラボは、2025年10月31日までの期間限定販売。定期便価格は3,580円（税込・送料無料）で、なくなり次第終了となります。

発送は10月7日より順次開始。数量限定のため、気になる方はお早めに♡秋の夜長にぴったりなラグジュアリーヘアケアボックスで、毎日のヘアケアを“自分を大切にする時間”へと変えてみませんか？

きっと、あなたの髪も笑顔も輝き出します。