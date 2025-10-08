¤É¤¦¤·¤¿¡Ä¡ª¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥¤¥é¥¤¥é¡ÖÄÁ¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¬¥Á¥â¡¼¥É¤ä¤ó¡×Í½ÁÛ³°¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¥Î¡¼¥Î¡¼¥Î¡¼¡ª¡×
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º3¡¼4¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê10·î6Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î7Æü¡¿¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤¬È½Äê¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡ª
10·î6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î7Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥° ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡¢µå¿³¤ÎÈ½Äê¤ËÄÁ¤·¤¯ÉÔËþ¤²¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤¿ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1²óÉ½¡¢1ÈÖÂçÃ«¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£¤³¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓ¥Ø¥¹¥¹¡¦¥ë¥µ¥ë¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ½éµå¡¢158km/h¹â¤á¤ÎÄ¾µå¡¢2µåÌÜÆâ³ÑÄã¤á141km/h¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥Ü¡¼¥ëµå2¤Ä¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È2-0¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯3µåÌÜ³°³ÑÄã¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤158km/h¤ÎÄ¾µå¡¢4µåÌÜ¿¿¤óÃæÄã¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤157km/h¤ÎÄ¾µå¤È¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò»È¤Ã¤¿µå¤ò2¤Ä¸«Á÷¤Ã¤ÆÊÂ¹Ô¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡£
5µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î145km/h¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÏÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢·Þ¤¨¤¿6µåÌÜ¡¢¥ë¥µ¥ë¥É¤¬Åê¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢5µåÌÜ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤òÆÍ¤¯¡¢³°³ÑÄã¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤145km/h¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤òÂçÃ«¤Ï¸«Á÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µå¿³¤ÎÈ½Äê¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡£¤¹¤ë¤ÈÂçÃ«¤Ï¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ê¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ëº¸¼ê¤òµó¤²¡¢¼ó¤ò²¿ÅÙ¤â¿¶¤êÈ½Äê¤ËÉÔËþ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢È½Äê¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤²¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄÁ¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¬¥Á¥â¡¼¥É¤ä¤ó¡×¡Ö¥¤¥éÃ«¤µ¤ó¡×¡Ö¥Î¡¼¥Î¡¼¥Î¡¼¡ª¡×¡Ö¥ï¥¤¥ë¥ÉÃ«¤µ¤ó¤Î»þ¤Ï¹Ó¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¥®¥ê¥®¥êÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÂçÃ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¤ÏÁê¼êÊá¼ê¤äµå¿³¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¿Â»ÎÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ç°§»¢¤·¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤ÇÅêµå¤ò·Þ¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄÌÎã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÈ½Äê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â´¶¾ð¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ¥°¥Ã¤È´®¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢WSÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢ÂçÃ«¤ÎÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Ò¤È¥³¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
