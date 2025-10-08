¿·ÌÚ¤µ¤¯¤é¡¡¡ÖFemiee¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼½¢Ç¤¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLinQ¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏSNS¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¿·ÌÚ¤µ¤¯¤é¡Ê28¡Ë¤¬¡¢¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFemiee¡Ê¥Õ¥§¥ß¡¼¡Ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£9Ç¯´Ö¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÌÚ¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖFemiee¡×¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ÈÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Ç¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ä¥·¥å¥·¥å¡¢¥ê¥Ü¥ó¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö»ä¤â¤â¤¦28ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÃå¤±¤¿¤¤¤±¤É¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤ÏÌµÍý¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Âç¿Í¤ÎÊý¤â¼ã¤¤»Ò¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥Ö¥ê¡¼²á¤®¤º¡¢¤Ç¤â¥¥ì¥¤¤á²á¤®¤º¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤âÉý¹¤¯ÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö³°½ÐÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²È¤ÎÃæ¤Çµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£Âç¤¤á¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ï¾®´é¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤·¡È¼«Ê¬¤¬²Ä°¦¤¤¡É¤È»×¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÀ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿§¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLinQ¡×¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡È¤µ¤¯¤é¥Ô¥ó¥¯¡É¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¿å¿§¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»Ô¾ì¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤â²Ä°¦¤µ¤â½Ð¤»¤ë¿§¤À¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼´¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤Î¶â¶ñ¤ä¥Ô¥¢¥¹¤Ê¤É¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤«¥´¡¼¥ë¥É¤É¤Á¤é¤«¤ÇÁ´¿ÈÅý°ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ê»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¹Í¤¨¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤òÂ¿¤á¤Ëºî¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢À¤´Ö¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¹Í¤¨¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡ÈÈ±¡É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£TikTok¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÈþÍÆÏ©Àþ¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬µÞÁý¤·¤¿¡£¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡×¡£9Ç¯´Ö¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼«¤é¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È±·Á¤Î¹©É×¤Ç¼«¿È¤ò²Ä°¦¤¯¸«¤»¤ëµ»½Ñ¤¬¿È¤ËÉÕ¤¤¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¹¥¤ß¤Ï°ìÃ×¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£¤·¤«¤·¡Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÃå¤±¤¿Êý¤¬ÀäÂÐ²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¡×¤È³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡ÖFemiee¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¡Êfeminine¡Ë¤È»ä¡Ême¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡È»ä¤é¤·¤¤²Ä°¦¤µ¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶À¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤ë½Ö´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÃËÀÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò¹¤²ÈþÍÆ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ½÷À¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¡ÖSNS¤ò¼´¤Ë³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ø¡£¿·ÌÚ¤Ï¡ÖFemiee¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë
¡¡¢ãÊ¡²¬PARCO¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò11·î14Æü¤«¤é3Æü´Ö³«ºÅ¢ä
¡¡¡û¡ÄFemiee¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤äÀè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¤Ê¤É¡ÖÈ±¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÌ¤Íè¤Î²Ä°¦¤µ¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2ÅÙ³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢10·î24Æü¤«¤éÅìµþ¡¦¥Ï¥é¥«¥É¡¢11·î14Æü¤«¤é3Æü´Ö¤ÏÊ¡²¬PARCO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¡þ¿·ÌÚ¡¡¤µ¤¯¤é¡Ê¤¢¤é¤¡¦¤µ¤¯¤é¡Ë1996Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë11·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡ÄÅ»Ô½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLinQ¡×¤ò2022Ç¯8·î¤ËÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤ÏSNS¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤äÈþÍÆ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï81Ëü¿Í¡£