ÁÐ»Ò½Ð»º¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¤·¡Ö¼¡ÃË¤Ï¤ï¤¿¤·¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÄ¹ÃË¤Ï¹õÈ±¤Õ¤µ¤Õ¤µ¡¡É×»÷¡×
¡¡£¹·î£³£°Æü¤ËÁÐ»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂà±¡Á°¤ÏÉÔ°Â¤ÇÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¡Âà±¡¸å¤Ï¿Í¤¬Í¥¤·¤¤¡¢¤È¤«¤À¤±¤ÇÎÞ¤Ç¤Æ¤¯¤ë¡¡¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¤»¤¤¡©¤Ê¤Ë¡©¡¡ÁÐ»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤Ç¤âÎÞ¤Ç¤ë¡×¤Èµ¤·¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤¿ÁÐ»Ò¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö»ÒµÜ¤¬Ìá¤í¤¦¤È¼ý½Ì¤¹¤ë¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤¤¡¢Äë²¦ÀÚ³«¡¢Âà±¡¤·¤Æ¤â¿ÈÂÎ°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤¡×¤È¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Ç¤Î½Ð»º¸å¤Î¶ì¤·¤µ¤âÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¹ÃË¤Ï¹õÈ±¤Õ¤µ¤Õ¤µ¡¡É×»÷¤À¤±¤ÉÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ë¤È±É»Ò¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â»÷¤Æ¤ë¡¡¼¡ÃË¤Ï¤ï¤¿¤·¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê£Ä£Î£Á¤¬¼¡¡¹¤È¡ª¡¡¤Ï¤¢ÎÞ¤Ç¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÃæÀî¤òÊú¤¤¤¿Êì¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¡ÂÎ¤òµÙ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö¤ªÌÜ¡¹¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¥á¥á¥Ñ¥Ã¥Á¥ê²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÎ©ÇÉ¤ÊÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤è¤¯¤¾¤³¤³¤Þ¤Ç¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç¡×¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ£²ÇÜÂçÊÑ¤À¤±¤ì¤É´î¤Ó¤Ï£²ÇÜ°Ê¾å¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£