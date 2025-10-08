NY原油先物11月限（WTI）（終値）

1バレル＝61.73（+0.04 +0.06%）



石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国の会合を通過した後の買い戻しが一巡し、上値は限られた。主要産油国は１１月の生産枠引き上げ幅を日量１３万７０００バレルにとどめたものの、供給過剰見通しは変わらず。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）は短期エネルギー見通し（ＳＴＥＯ）で２０２５年と２０２６年の米原油生産見通しを上方修正したが、特に材料視されず。



時間外取引で１１月限は売り買い交錯した後、通常取引開始にかけて６０．７２ドルまで軟化。ただ、売りは続かず、安値から切り返して引けた。引け後には６２．１０ドルまで強含み。



