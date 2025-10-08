米１０年債利回り低下 ３年債入札で下げ幅広げる＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27）
米2年債 3.568（-0.021）
米10年債 4.125（-0.027）
米30年債 4.725（-0.023）
期待インフレ率 2.355（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの、後半になって下げに転じた。この日は３年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回ったことで下げ幅を広げている。
買い需要が全体的に旺盛で特に中期ゾーンが主導。市場の関心は明日の１０年債入札に移っている。
２－１０年債の利回り格差は＋５５（前営業日：＋５６）。
＊米３年債入札結果
最高落札利回り 3.576％（WI：3.584％）
応札倍率 2.66倍（前回：2.73倍）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
