¡ÚJRËÌ³¤Æ»¡Û ½©¤ÎÆ»ËÌ¤ØS¤¤Ã¤×¤è¤ê°Â¤¤¡ª¡ÖÆÃµÞ¥È¥¯¤ÀÃÍ14¡×¤Ç»¥ËÚ¡ÁÃÕÆâ¤Î”ÆÃµÞ½¡Ã«Ž¥¥«¥à¥¤”¤Ê¤É¤¬ºÇÂç60%³ä°ú¤Ë¡Ê11·î¸ÂÄê¡Ë
JRËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ø¤¤¤¤¥Ä¥¤¬¥¥¿¡ª¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×Æ»ËÌ¥é¥Ã¥¡¼SALE¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃµÞ¡Ö¥«¥à¥¤¡×¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö½¡Ã«¡×¡Ö¥µ¥í¥Ù¥Ä¡×¡Ö¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ»ËÌ¡¦¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯ÊýÌÌ¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºÇÂç60%³ä°ú¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë³ä°ú¤¤Ã¤×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¸ÂÄê¤Î³ä°ú¤¤Ã¤×¡ÖÆÃµÞ¥È¥¯¤ÀÃÍ14¡×¤Ï¡¢±ýÉüÍøÍÑ¤ÇS¤¤Ã¤×¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç60%OFF¡ª2¤Ä¤Î³ä°ú¤¤Ã¤×¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤è¤¦
¡ ÆÃµÞ¥È¥¯¤ÀÃÍ14¡Ê¾è¼ÖÆü14ÆüÁ°¤Þ¤ÇÈ¯Çä¡Ë
³ä°úÎ¨: ±¿ÄÂ¡¦ÎÁ¶â¤È¤â¤Ë50¡Á60%³ä°ú¡£
²Á³ÊÎã: »¥ËÚ¡Á°°Àî´Ö¤¬2,170±ß¡ÊÄÌ¾ï5,440±ß¡Ë ¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¡ÁÃÕÆâ´Ö¤¬5,700±ß¡ÊÄÌ¾ï11,420±ß¡Ë¡£
¥á¥ê¥Ã¥È: S¤¤Ã¤×¤è¤ê¤â¤ª¥È¥¯¤Ë»ØÄêÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¿Í¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢ ¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃµÞ·ô¡Ê¥È¥¯³ä¡Ë¡ÊÅöÆü½ÐÈ¯»þ¹ï¤Þ¤ÇÈ¯Çä¡Ë
³ä°úÎ¨: ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤éÌó22%¡Á29%³ä°ú¡£
¥á¥ê¥Ã¥È: ¾è¼ÖÅöÆü¤Þ¤ÇÍ½Ìó¡¦ÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½ ¤Ç¡¢µÞ¤ÊÍ½ÄêÊÑ¹¹¤äÆÃµÞ¤Ç²÷Å¬¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤ÄÌ¶ÐµÒ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£IC¥«¡¼¥É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢»æ¤Î¤¤Ã¤×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¼ê´Ö¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÆÃµÞ¥È¥¯¤ÀÃÍ14¤ÏÆ»ËÌ¤ÎÀßÄê¶è´Ö¤¬50¡Á60¡óOFF¤Ë
¡ÖÆÃµÞ¥È¥¯¤ÀÃÍ14¡×¤Ï¡¢ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¸ÂÄê¤Î³ä°ú¤¤Ã¤×¡£¾è¼ÖÆü¤Î14ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤¹¤ëÊÒÆ»¤Î¾è¼Ö·ô¤È¡¢»ØÄêÀÊÆÃµÞ·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¾¤È¤Ê¤ë¾è¼ÖÆü¤Ï11·î1Æü¡Á11·î30Æü¡£¾è¼Ö1¥ö·îÁ°¤Î10:00¤«¤é14ÆüÁ°¤Î23:50¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖÆ»ËÌ¥é¥Ã¥¡¼SALE¡×ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥à¥¤¡¢¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡¢½¡Ã«¡¢¥µ¥í¥Ù¥Ä¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¡£³ä°úÎ¨¤Ï±¿ÄÂ¡¦ÎÁ¶â¤È¤â¤Ë50¡Á60¡ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»¥ËÚ¡Á°°Àî´Ö¤ÏÄÌ¾ï5,440±ß¤Î¤È¤³¤í2,170±ß¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¡ÁÃÕÆâ´Ö¤Ï1Ëü1,420±ß¤Î¤È¤³¤í5,700±ß¤È¡¢ÂçÉý¤Ê³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÊ¿ô¡¦¶è´Ö¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤á¤ÎÍ½Ìó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃµÞ·ô¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³ä°ú¤Ë
»¥ËÚ¡Á°°Àî´Ö¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖºßÍèÀþ¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃµÞ·ô¡Ê¥È¥¯³ä¡Ë¡×¤Ï¡¢Kitaca¤ä¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÇÆÃµÞÎó¼Ö»ØÄêÀÊ¤ò¤ª¥È¥¯¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£11·î1Æü¡Á12·î21Æü¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢È¯Çä¤Ï¾è¼Ö1¥ö·îÁ°10»þ¤«¤éÅöÆü½ÐÈ¯»þ¹ï¤Þ¤Ç¡£ÂÐ¾ÝÎó¼Ö¤ÏÆ±¤¸¤¯Æ»ËÌÊýÌÌÆÃµÞ¤ÎÉáÄÌ¼Ö»ØÄêÀÊ¤Ç¤¹¡£
¶õÀÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾è¼ÖÅöÆü¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤äÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¡£³ä°úÎ¨¤Ï22¡Á29¡ó¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð»¥ËÚ¡Á°°Àî´Ö¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃµÞ·ô¤Î¤ß¤Ç1,180±ß¡ÊÄÌ¾ï1,530±ß¡Ë¡¢¾è¼Ö·ô¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È4,260±ß¡ÊÄÌ¾ï4,610±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÀÆð¤ËÎ¹Äø¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤¿Í¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤ÆÃÅµ¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¡ª
¡ÖÆÃµÞ¥È¥¯¤ÀÃÍ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃµÞ·ô¡×¤òÍ½Ìó¤·¤¿¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢±Ø¥ì¥ó¥¿¥«¡¼ËÌ³¤Æ»¤Î³ä°ú¤ä¡¢ËÌ³¤Æ»»Íµ¨ºÌ´Û¡¢¥¥è¥¹¥¯¡¢±ØÊÛ¤ÎÈ¡´Û¤ß¤«¤É¤Ç¤Î10¡ó³ä°ú¤Ê¤É¡¢Î¹¹ÔÃæ¤ËÌòÎ©¤ÄÆÃÅµ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÃµÞ¥È¥¯¤ÀÃÍ14¡×¡ÖºßÍèÀþ¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃµÞ·ô¡×»¥ËÚ¡Á¼ç¤Ê±Ø´Ö¤Î²Á³Ê°ìÍ÷
JRËÌ³¤Æ»¤Î¡ÖÆ»ËÌ¥é¥Ã¥¡¼SALE¡×¤Ï¡¢11·îÃæ¤ÎËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£ºÇÂç60%³ä°ú¤Î¡ÖÆÃµÞ¥È¥¯¤ÀÃÍ14¡×¤ÇºÂÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¡¢ÅöÆü¤Þ¤ÇÍ½Ìó¡¦ÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃµÞ·ô¡×¤Ç½ÀÆð¤ÊÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¤«¡£¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¤ªÆÀ¤ÊËÌ³¤Æ»¤ÎÎ¹¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê²èÁü¡§JRËÌ³¤Æ»¡Ë
¡ÊÅ´Æ»¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¡¢Î¹¹Ô¤ä´Ñ¸÷¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë