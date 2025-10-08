±©Ä»¿µ°ì¤ÈÆ£°æµ®É§¤¬¥¬¥Á¥ó¥³¥È¡¼¥¯¡ªÊ¢¤ò³ä¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎËÜ²»¤ò½é·ãÇò ¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬2¿Í¤Î¡È¥¦¥é¤Î´é¡É¤òÂçË½Ïª!?
ËÜÆü10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ë7»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö1¼þ²ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ 2»þ´ÖSP¡×¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼À¸³è31Ç¯¡¢±©Ä»¿µ°ì¤ÈÆ£°æµ®É§¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆ±´üÆþ¼Ò¤·¡¢º£¤Ï¤ª¸ß¤¤¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£²¿¤«¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë2¿Í¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©Ê¢¤ò³ä¤Ã¤ÆËÜ²»¤ò½é¹ðÇò¡ª2¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¿¥¤¥à¤ËÌ©Ãå¡õÆ±´üÃç´Ö¤ä¸åÇÚ¥¢¥Ê¤Î¾Ú¸À¤¬Â³¡¹¡£À¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë2¿Í¤Î¡È¥¦¥é¤Î´é¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë!?
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¦¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ò³«ºÅ¡£²»³Ú¶È³¦¤ËÂç³×Ì¿!? Çú¾Ð¡õ°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂç¸ø³«¡ª
¢¡¡Ö±©Ä»¤¬Æ±´ü¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
1994Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿±©Ä»¤ÈÆ£°æ¡£±©Ä»¤Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤ò15Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌ³¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢2003Ç¯¤«¤é¾ðÊóÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÄ«¤Î´é¡É¡£Æ£°æ¤Ï¡Önews zero¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¡¢ËèÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÈÌë¤Î´é¡É¡£¤µ¤é¤Ë2011Ç¯¡¢±©Ä»¤¬40ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î13Ç¯¸å¤ËÆ£°æ¤â53ºÐ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤âËèÇ¯¼ó°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÆ±´ü¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¤½¤ó¤Ê±©Ä»¤ÈÆ£°æ¤Ëº£¤É¤¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬Ê¹¤¤¿¤¤1¼þ²ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤µ¿Ìä¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡£
MCÅìÌî¹¬¼£¤«¤é¡Ö2¿Í¤Î´Ø·¸À¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Æ£°æ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£±©Ä»¤â¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¹«¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤¬¡Ä¡£2¿Í¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÆ±´üÃç´Ö¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¸ß¤¤¤ÎÊ¢¤ÎÆâ¤òË½Ïª¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±©Ä»¤ÈÆ£°æ¤Ï¡Öº£Æü¤Ç·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î·èÎö!?
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ£°æ¤¬Æþ¼ÒÅö»þ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò·ãÇò¡£¡Ö±©Ä»¤¬Æ±´ü¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£Æ£°æ¤¬¸ì¤ë¡¢±©Ä»¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾×·â¤Î»ö¼Â¤È¤Ï¡Ä¡©
¢¡¥¤¥á¡¼¥¸Êø²õ!? ¹¥´¶ÅÙÈ´·²¤Ê2¿Í¤Î°Õ³°¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÌ©Ãå
2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¹¥´¶ÅÙÈ´·²¤Î±©Ä»¤ÈÆ£°æ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤»¤Ê¤¤¥¦¥é¤Î´é¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¸åÇÚ¤äÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¹þ¤ßÄ´ºº¡ª¤¹¤ë¤È³§¡¢¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯µ¤¸¯¤¤¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡£¤½¤Î¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯Æ£°æ¤Î»Å»ö¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ä«¡¢¸½¾ìÆþ¤ê¤·¤¿ÅÓÃ¼¤Ëµ¤¸¯¤¤È¯Æ°¡ªÃ¯¤â·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤Æ£°æÎ®¤Îµ¤¸¯¤¤¤È¤Ï¡Ä¡©
¤½¤ó¤ÊÆ£°æ¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º±©Ä»¤â¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤Ï¾å¡¹¤À¤¬¡Ä¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ»×¤¤¤Ç¸¬µõ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼Â¤Ï¹¥´¶ÅÙ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¡û¡û¡û¡û¤¬Âç¹¥¤¡×¡£¸åÇÚ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òº¤¤é¤»¤ë¡È¥¦¥é¤Î´é¡É¤ò¼¡¡¹¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±©Ä»¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÍè¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È·âÄÀ¡Ä¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢2¿Í¤Î»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤ËÌ©Ãå¡£Æ£°æ¤Î¤ª·ø¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÊø²õ!? ¥ª¥ä¥¸¥®¥ã¥°¤Ê¤É¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤ê¤¹¤®¤Î¡È¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¡É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÀïØË¡ª°ìÊý¤Î±©Ä»¤Ë¤Ï¡¢º£¤ò»þ¤á¤¯¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤«¤é¾×·â¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤¬¡ª¤³¤Î¤Û¤«¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤é´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤âÂ³¡¹¡£Æ£°æ¤Î¥¢¥Ä¤¤»ØÆ³¤Ë»ÔÐÔÎèÆà¥¢¥Ê¤¬´¶¶Ë¤Þ¤ë¡©´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿±©Ä»¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ï¡©
ºÇ¸å¤Ë¡¢±©Ä»¤ÈÆ£°æ¤¬º£¤Þ¤Ç¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜ²»¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡ªMCÅìÌî¤â»×¤ï¤º¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤ÏÃ¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æ±´ü2¿Í¤ÎÌóÂ«¤È¤Ï!?
¢¡¡Ö¥¹¥´¤¤¡ª¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÂçÇú¾Ð
12¿Í¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤äSuper Cellists¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤Á¤µ»Ò¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸¹³Ú´ï¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡£¸¹³Ú´ï¤ò»È¤Ã¤¿°ì·Ý¤À¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¡£¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤ºÃ¯¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡£±éÁÕµ»½Ñ¤ÏÆó¤Î¼¡¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤±éÁÕ¤òÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¾¡¤Á¡£²»³Ú¶È³¦¤Ç¤ÏÎà¤ò¸«¤Ê¤¤Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡¢¤½¤ÎÂç²ñËÜÈÖ¤ËÌ©Ãå¡ª
½Ð¾ì¼Ô¤Ï»öÁ°¤ÎÆ°²èÁª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿¡¢¿¦¶È¤âÇ¯Îð¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î10ÁÈ¡£¥Ð¥ì¥¨¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤¹¤ë¾¯½÷¤ä¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ËÆæ¤Î¤«¤Ö¤ê¤â¤Î¤ò¤µ¤»¤ë·Ý¿Í¡¢¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¤ÇÀï¤¦¸½Ìò°å»Õ¡¢¹âÂ®¥Ð¥ó¥Ö¡¼¥À¥ó¥¹¤Ç±éÁÕ¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¤Ê¤É¡¢»Â¿·¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÏ¢Â³¤Ë¡¢¿³ºº°÷Ä¹¤Î¤Á¤µ»Ò¤â»×¤ï¤º¡Ö¥¹¥´¤¤¡ª¡×¡Ö¤¯¤À¤é¤Ê¤¤(¾Ð)¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡ª¡ÖÁ´ÉôÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£Æñ¤·¤¤¤Í¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁª¤Ö¡©¡×¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤êºÇ½ªÁª¹Í¡£ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¤Á¤µ»Ò¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎÃ¯!?
¤³¤Î¤Û¤«¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö½÷¿À¡¦¥¢¥ó¥ß¥«¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»þÂå¤ò¹ðÇò¡ª¡ÖÉÔ±¿¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ÀÍÍ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×¡£¾Ð¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©