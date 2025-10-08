芸能界の第一線で活躍する方を思いっきりおもてなししたい。



そこでお招きしたのが梅澤美波さん。これまで10人以上のメンバーに登場いただいた乃木坂46のキャプテンだ。



日頃からお世話になっているその感謝を伝えるべく、「大好物」だという鮨を“ランチ会食”で堪能いただいた！

重圧をものともしない、乃木坂46キャプテン梅澤美波の信念



梅澤美波さんが乃木坂46の３代目キャプテンになって２年半。





後輩との食事も会食と呼ぶとしたら、記憶に残るそれはグループのメンバー、遠藤さくらさんと銀座でしゃぶしゃぶを食べたことだとか。「キャプテンに就任する前は、緊張して後輩とはごはんに行けなかったんです。でも、遠藤の方から歩み寄ってくれて、その日は実現しました。彼女は１期下ですけど今はもう後輩という感じもなくて。４期生は全員、相談もできる同志という感覚が近いかも」ちなみにお会計はどうするのか、興味本位で尋ねてみると……。「私です。でも、歴代の先輩たちがしてきてくださったことを、そのまましているだけですよ。先輩はみなさん決まって、“今度ごちそうしてね”って言うんですけど、出させてもらえたことは一度もなくて。その姿に学びました（笑）」今年は６期生が加入し、更なるリーダーシップも求められる。



「それは確かにそうなんですが、また改めてフレッシュな気持ちにもさせてもらっています。



５月に行われた13周年のバースデーライブが６期生のお披露目だったんですが、彼女たちのステージを裏のモニターで見ていたら、自然と涙が出てきて……。パッと横を見たら、３期生全員がその状態に（笑）。



みんなで顔を見合わせながら、“尊いね、この瞬間”と。感動しちゃっていましたね」



その理由は、自身が歩んできた９年間と彼女たちがこれから辿る道が重なるからだろう。



「これからいっぱい悩むだろうし、悔しい思いもする。言葉にできない感情もたくさん抱えると思います。でも今しか経験できないことでもある。



私が“楽しむことが一番だって、いつか気付けるよ”って言ってあげることはできても、きっとそうは思えないだろうな、っていうのも分かる。



だから“今はいくらでも悩みなさい”という感じですね。もう、親心のような感情ですけど（笑）」



９月で在籍10年目を迎えた26歳の彼女が、10代前半の後輩と接するには、悩ましい部分もあるという。



「伝え方、ですよね。“今の若い世代”や、乃木坂46というグループでまとめられがちですが、それぞれに個性があって、みんな違う。厳しい言葉で燃える子もいれば、褒めて伸びる子もいる。それはとにかく観察して、時間をかけて見極めていくしかないと思います」



立場が上になるにつれ、梅澤美波個人として評価をもらう機会は減った。でも、梅澤さんは貪欲だ。



「待っているのではなく、自分から求めに行きますね。“今日のライブどうでしたか？“って。“良かったよ”と言われても、“どんなところが？逆に悪いところは？”と、一歩踏み込んで聞くようにしています。



それは、自分たちの手応えと外からの評価が真逆なこともあるので、しっかりと擦り合わせる作業が必要だと思うから」



力強い眼差しで熱く語るその表情は、凛として美しい。キャプテン梅澤美波が導く乃木坂46の未来はきっと明るい。

■プロフィール

梅澤美波 1999年生まれ、神奈川県出身。2016年、乃木坂46の３期生オーディションに合格し、芸能活動をスタート。2023年、３代目キャプテンに就任。ファッション誌『CLASSY.』でモデルを務めるほか、俳優としても活躍中。



