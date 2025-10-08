◆前回までのあらすじ



セレブ専業主婦の愛梨（37）、バリキャリ共働き夫婦の由里子（38）は、子どもの習い事が一緒で友人関係に。まりか（38）は、起業家兼ピラティスインストラクターで、由里子とは昔の飲み友達。3人は立場やキャリアが違うものの友情を育むようになった。彼氏もいない、結婚の予定もないまりかは…つい「卵子凍結」を考えていると発言したものの…。



結婚がしたいのか、恋愛がしたいのか…。まりか（38歳）Web制作会社経営／ピラティスインストラクター



土曜の夕方、MacBookを開いたまま、私は家のソファでだらけきった姿勢で天井を仰ぐ。



「……とりあえず検査、行っておくべきかな」



卵子凍結を考えてると、この前由里子と愛梨に伝えた。



気になる産婦人科はリスト化したものの、予約はまだ入れていない。けれど、38歳になったばかりだというのに、1秒ごとに若さがなくなっていく気がして妙に焦ってしまう。



― パートナーが決まっていたら、受精卵凍結の方がいいんだろうけどね…。



ふと、冷蔵庫の横に貼ってあったクリニックの資料に目をやろうと立ち上がったその時。



ピンポーン。



インターホンが鳴った。Amazonでも、佐川でもヤマトでもなければ、Uber Eatsも頼んでいない。



― 誰…？



モニターに映っていたのは、意外な人物だった。



「……颯斗？」



まさか、部屋を訪ねて来るとは思っていなかった。LINEをブロックし、着信も拒否しているから、彼が私と話すには、家に来るしかなか手段がなかったのは確かだ。



一瞬迷ったが、私は解錠ボタンを押した。

「……まりか、久しぶりだね」



「何しに来たの？」



玄関に立つ彼は、いつも通りの少し無造作なヘアスタイルに、白Tとデニム。だけど、何となく表情が違って見えた。



「この前は、ごめん。本当に。ちゃんと話したくて。ってか、ちゃんと付き合いたいと思ってる」



「え？」



唐突すぎる言葉に面食らいながらも、私は彼の目から目を逸らせなかった。



「ちょっと、颯斗。とりあえず外行かない？」



あのまま部屋で話を続けたら、きっと、泣いてしまう。私はバスルームの鏡でささっとリップだけ塗り直し、颯斗をマンションの廊下へと押し出した。



向かったのは、六本木の焼肉店『士士』。



「まりか、ここのハラミ好きだったよね。僕の分も食べていいから」



「…ありがとう。でも、大丈夫。食べたかったら追加で注文するし。一緒に食べよ」



厚切りのタンや、ほぼレアで食べられるシャトーブリアン。私が好きなものばかりを、さりげなく頼んでくれる。



「コースじゃなくてアラカルトがいいのとか、ちゃんと覚えてるの、ずるいよね」



「好きな人の好みは忘れないでしょ、普通」



さらっとそんなことを言う颯斗に私は苦笑いしながらも、ちゃんと胸はドキドキしていた。



「まりかも気づいてたよね。僕には他にも会ってる女の子がいたのは。でも、もう全部終わったから」と颯斗が切り出す。



「そう…なんだ」



他の女性の存在は気づいていたが、いざ彼の口から聞かされると嫌な気持ちになる。



私と同時期に、彼の胸に抱かれていた子がいるなんて想像するだけで、胸が苦しくなる。



「でも、ちゃんと整理してきた。まりかと連絡が取れなくなって焦って気づいたよ…僕にはまりかが必要だったんだって」



まっすぐに向けられる目線が、いつもより真剣に見える。



「あのさ、颯斗。結婚とかって考えたことある？」



私は、とっさに「結婚」という重い言葉を口にし。回答に悩むだろうと思ったが、意外にも颯斗は即答した。



「あるよ。もちろん」



「意外。そんなこと、口にしたの初めてじゃない？」



「うん。そうだね。なんていうんだろう…まりかとならずっと一緒にいたいなって思う。離れて実感したよ」

店員が席を離れたタイミングで、颯斗がポツリとこぼすように言った。



「年齢とか自分の立場とか、そういうのを考えすぎてたんだと思う。周りの目も気にしてたし。結局、俺が向き合うべきなのって、自分の気持ちとまりかなんだなって気づいたんだよね」



「年齢はわかるけど、立場って…どういう意味？」



「つまりね、周りから色々と“釣り合ってない”って言われるのが怖かったってこと」



私は黙ってウーロン茶のグラスに口をつけた。



「だってさ、まりかは経営者でスタイルもよくて、美人で……俺からしたら、ちょっと高嶺の花すぎるんだよ」



「え？そっちの“釣り合わない”なの？僕みたいな仕事が出来るイケメンとオバサンじゃ無理だよ…じゃなくて？」



「あははは、何それ。ていうか、まりかはおばさんじゃないじゃん」



彼が笑う間にも、絶妙なタイミングで網に載せられた肉が焼きあがる。



「まりかってさ、ちゃんと自分の足で立ってる人じゃん。僕はそういう人とちゃんと向き合いたい。尊敬できるし、でもちょっと抜けてて可愛いところも好きだよ」



少し照れた颯斗の表情を見ていると、彼の言葉が本心だと伝わってくる。



「……ありがとう」



胸がいっぱいになり、私はその言葉しか出てこなかった。



店を出たあと、口に残る焼肉感を、ミントフレーバーのタブレットでスッキリさせながら颯斗と西麻布を目指して歩いた。



夜風が心地いい。



「うちくる？」



私がそう聞くと、颯斗は何も言わずに手を握ってきた。



そのまま誰もいない路地裏で酔いに任せて久しぶりにキスを交わした。程よい緊張と胸の高鳴りと安心感。



私だって離れたくて離れたわけじゃない、怖かったのだ。本気にならないつもりの恋に、いつの間にかハマり心を掻き乱されることが。



キスの後で急に恥ずかしくなり、颯斗の胸に顔を埋めしばらく抱きついた。



30代半ばくらいから、真剣な恋愛を避けるようになっていた。



かつては、恋に振り回されて、食事ものどを通らないとか、不安で眠れなくなったり、1日に何度もスマホを手に取り彼からの連絡をチェックしたりと、一日の大半を「彼」で埋め尽くしてしまうこともあった。



20代の頃は、友達との話のネタにもなるし、新しい出会いもたくさんあったからまだよかった。でも30代半ばともなると、そういう激しい感情はただ疲れるだけだから、見ないふりをしたり、先回りして本気の恋愛を遠ざけていた。



だから、颯斗に本気になる前に自分から連絡を断ったのだ。



でも、今こうやって手を繋いで歩いてる。



もしかしたら、颯斗とは運命的なつながりがあるのかな、と期待してしまう。



私の家に行く前にコンビニに寄った。アイスを選びながら、颯斗が言う。



「この前、まりかの誕生日ちゃんとお祝いできなかったから、今度改めてしようね」



「いいよ。今日焼肉奢ってもらったし十分。ありがとう」



「ダメ。ちゃんとやろう。もしフレンチや鮨とかの堅苦しいのが嫌だったら…旅行とかでも」



「旅行…それはちょっとそそられるかも。温泉とか行ってゆっくりしたい。結局夏もまとまった休みを取らなかったし」



「じゃあ、決まりだね！」



颯斗は笑顔で言いながら、アイスと飲み物をレジへ持って行く。私は、まばたきすら忘れてその姿をじっと見ていた。



「ちゃんと付き合いたいと思っている」という颯斗の気持ちは嬉しい。



でも、38歳の私と29歳の彼では抱えている将来への不安の大きさだとか、焦燥感が違いすぎる。



もちろん、私だって颯斗のことが完全に遊びだったわけじゃない。だったら私の誕生日をスルーされただけであんなに苦しんでいない。



けれど、男女がいつまでも付き合いたての感情のままでは居られないことは、これまでの経験上わかっている。



深い関係になれば、お互いの見なくて済んだ嫌なところも気になってくるだろうし、一緒にいる時間以外のところも気になって、無意識のうちに束縛もしたりして…そうなったら、私が私じゃなくなる。



それは、大人の女性としてどうしても避けたい事態だ。



颯斗と付き合うのは怖いけど、“いずれ子どもが欲しい“という願いは叶えたい。だとしたら、颯斗じゃなくてもいいことになる。



「恋愛がしたいのか、結婚して子どもがほしいのか」



相手は颯斗じゃなきゃだめなのか、自分の本音が見えない。



颯斗のことは好きなのに、結婚とか子どものことを考えると、自分がどうしたいのかわからなくなる。



私は、彼がお会計をしている間に、先にコンビニを出て外で空を見上げた。数年前に辞めたタバコを、久しぶりにまた吸いたいと思った。



