バレーボールSVリーグ男子の東レ静岡は大安の7日、三島市の三嶋大社で恒例の必勝祈願を行い、25日にホーム、このはなアリーナで初戦を迎える25〜26シーズンリーグ戦および天皇杯（12月）の「日本一」を誓った。

矢島久徳新社長（58）を筆頭に、就任2季目の阿部裕太監督（44）、新主将でOH藤中優斗（29）ら選手17人を含む総勢38人の表情はりりしかった。神様を動かすのは個々の頑張りと努力、そして結束力だ。選手を代表し、玉串奉奠（ほうてん）の儀式に臨んだ藤中は「ワクワクが一番強い。こういう儀式があると“いよいよかな”と思います」と表情を引き締め「いきなり日本一というより、まずは6つに入ってそこで優勝争いできるように」と謙虚に前を向いた。

SVリーグの船出となった昨季は、上位6チームによるチャンピオンシップに届かず8位と低迷。巻き返しへの思いは強い。カギを握る助っ人も総入れ替え。しかも、昨季から1人増の3人になった。12日に行われた昨季3位・大阪Bとのエキシビションマッチでは、いち早く合流していたOHフリオ・カルナデス（25＝キューバ）がフル出場。OPキリル・クレーツ（27＝ロシア）も調整不足ながら、2セットの出場で存在感を示した。MBテイラー・エイブリル（33＝米国）もこの日合流。役者がそろい、いよいよ本番モードへと突入する。

阿部監督は「良いタイミングで今日、全員そろってできたことがうれしいですね」と青空同様、会心の笑顔。続けて「頑張ります」と短い言葉にも力がこもっていた。