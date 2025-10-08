¡Ú¥¹¥ï¥óS¡Û7ºÐ¥°¥ì¥¤¥¤¥ó¥°¥ê¡¼¥ó½é¥¿¥¤¥È¥ëÁÀ¤¦¡¡¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Î³èÌö¤ËÃÓ¹¾±¹¼Ë¤â»É·ã¡ÖÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡½©¤Î½Å¾ÞÀïÀþ¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ö¡¼¥à¤¬ÅþÍè¡ª¡©º£½µ¤ÏÅÚ¡¦Æü¡¦·î¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¡£¤½¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë·îÍËµþÅÔ¥á¥¤¥ó¡ÖÂè68²ó¥¹¥ï¥óS¡×¡Ê1ÃåÇÏ¤Ë¥Þ¥¤¥ëCSÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¡Ë¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê2½µ´ÖÁ°ÅÝ¤·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Àè½µ¤ÎµþÅÔÂç¾ÞÅµ¤òÀ©¤·¤¿ÃÓ¹¾±¹¼Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤Î7ºÐ¥°¥ì¥¤¥¤¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡£Á´5¾¡¤òµó¤²¤ëÆÀ°Õ¤Î1400¥á¡¼¥È¥ëÀï¤ÇÂÔË¾¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡º£½µ¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤¬¥¿¡¼¥Õ¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¡£º£½©¤Î½Å¾ÞÀïÀþ¤Ï¹âÎðÇÏ¤¬³èÌö¡£½©¶¥ÇÏ¤Î³«Ëë½µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µþÀ®ÇÕAH¤Ï7ºÐÌÆÇÏ¥Û¥¦¥ª¥¦¥é¥¹¥«¡¼¥º¤¬¾¡¤Á¡¢½©G1³«ËëÀï¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤Ï8ºÐÇÏ¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤¬°È¾å¤Î»°±º¤È¤È¤â¤ËÈá´ê¤ÎG1½éÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡£Àè½µ¤ÎµþÅÔÂç¾ÞÅµ¤Ï7ºÐÇÏ¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬15ÅÙÌÜ¤Î½Å¾Þ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÇÇ°´ê¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÌ¾Ìç¡¦ÃÓ¹¾±¹¼Ë¤ÏÆ±¤¸¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤Î7ºÐÇÏ¥°¥ì¥¤¥¤¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç2½µÏ¢Â³¤ÎµþÅÔ¼Ç½Å¾ÞV¤ËÄ©¤à¡£Ã´Åö¤Î²»À¥½õ¼ê¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¸ÅÇÏ¤¬½Å¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢±¹¼ËÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¡£½Å¾Þ¤Ï23Ç¯ºå¿ÀC¡Ê4Ãå¡Ë°ÊÍè¡¢6ÅÙÌÜ¤Î»²Àï¡£Î½ÇÏ¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢¤³¤³¤ÇÂÔË¾¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Á°Áö¤Î¼ëºíS¤ÏÃæÃÄ¤«¤éº¹¤·ÀÚ¤ê¡¢22Ç¯¿·½ÕS¡Ê3¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯7¥«·î¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£²»À¥½õ¼ê¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ï¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÊÃÓ¹¾¡ËÀèÀ¸¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÂç»ö¤Ë¡Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¡Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢7ºÐ½©¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¿ê¤¨¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁêËÀ¤Ë¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Áö¸å¤ÏÊüËÒ¤Ç¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£µ¢±¹¸å¤ÏºäÏ©¡¢CW¥³¡¼¥¹¤Ç½çÄ´¤ËÄ´À°¤òÀÑ¤ó¤À¡£1Æü¤Î1½µÁ°ÄÉ¤¤¤Ï°æ¾å¡Ê¥ì¡¼¥¹¤Ï¹â¿ù¡Ë¤òÇØ¤ËCW¥³¡¼¥¹¤Ç6F80ÉÃ8¡Á1F11ÉÃ8¤Î¹¥»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡ÖÁ°Áö¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÄ´À°¡£Ä´»Ò¤ÎÇÈ¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤±¤ÉÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤¤Æ°¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¼Ç1400¥á¡¼¥È¥ëÀï¤ÇÁ´5¾¡¤òµó¤²¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£ÅöÉñÂæ¤â¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¡¦°ÂÅÚ¾ëS¤Ç2Ç¯Ï¢Â³2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÀ¤Î¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤À¡£¡ÖÄ¹¤¯µÓ¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢²¼¤êºä¤òÍøÍÑ¤·¤Æ²ÃÂ®¤·¤Æ¹Ô¤±¤ëµþÅÔ¤Ï¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¿·Þ¤¹¤ë¡£7ºÐÇÏ¤ÎÅö¥ì¡¼¥¹V¤Ê¤é22Ç¯¥À¥¤¥¢¥È¥Ë¥Ã¥¯°ÊÍè¡£¥¥ã¥ê¥¢34ÀïÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Ç°´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£
¡¡¢ã¸½ÌòÇÏ¤Ï·×37Æ¬¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¡¡¥¹¥ï¥óS¤Ï5¾¡¢äJRA¤Î¸½Ìò¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤Ï20Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¸½5ºÐ¤¬¥é¥¹¥È¥¯¥í¥Ã¥×¤Ç¡¢8ºÐ¤Þ¤Ç¤Î4À¤Âå¤Ë·×37Æ¬¤¬¤¤¤ë¡£7ºÐ¥è¡¼¥Û¡¼¥ì¥¤¥¯¤¬º£Ç¯¤ÎµþÅÔµÇ°¤ò¾¡¤Á¡¢¥Ç¥£¡¼¥×»º¶ð¤Ï10Ç¯¤«¤é16Ç¯Ï¢Â³¤ÇJRA½Å¾ÞV¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9·î°Ê¹ß¤Ï¥Û¥¦¥ª¥¦¥é¥¹¥«¡¼¥º¡ÊµþÀ®ÇÕAH¡Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡ÊµþÅÔÂç¾ÞÅµ¡Ë¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤ê¡¢»º¶ð¤ÎJRA½Å¾Þ¤Ï298¾¡¡£¥°¥ì¥¤¥¤¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¥¹¥ï¥óS¤â»º¶ð¤Ï5¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÎÂç¤Ê·ì¤¬Áû¤°¤«¡£