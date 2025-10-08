◇10日開幕 スタンレー・レディースホンダ（静岡・東名CC）

米ツアーの来季出場権を獲得した原英莉花（26＝NIPPON EXPRESSホールディングス）が、10日開幕の国内ツアー、スタンレー・レディースホンダ（静岡・東名CC）に凱旋出場する。今季米下部ツアーで戦い、8月に初優勝を飾るなどポイントランク5位に入り、念願のツアーカードを獲得。今季国内初戦で、進化した姿を見せつける。

米下部ツアーのタフな戦いを勝ち抜き悲願を達成した原が、国内ツアーに凱旋出場する。5日に終了した下部ツアー最終戦は今季初の予選落ちに終わったものの、ポイントランク上位15人に付与された来季レギュラーツアー出場権を獲得。表彰式ではツアーカードを手に満面の笑みを浮かべ「とてもうれしい。チームメンバーや家族に感謝したいが、何よりもゴルフの師であり、メンターでもあるジャンボ尾崎さんに感謝したい。応援してくださったファンの皆さんにも感謝の気持ちを伝えたい」と、師匠の尾崎将司をはじめ周囲に対する謝意を示した。

昨年の最終予選会では最終日に進めず、レギュラーツアー出場権を逃した。日本を主戦場とし予選会に再挑戦する選択肢もあったが、国内ツアーの単年シード権を放棄し、あえて下部ツアーから“昇格”を目指すいばらの道を選択した。

レギュラーツアーに比べると整備されたコースも少なく、移動も過酷な厳しい環境の中、2戦目で6位に入るなど序盤からポイントを稼ぎ、8月のワイルドホース・レディース・クラシックで初優勝。レギュラーツアーの出場権を確保した。今季18試合でトップ10入り9回。平均スコアは69・91で堂々1位。バーディー率（23・84％）、ボギー回避率（12・53％）もトップにランクされるなど圧倒的な数字を残した。

今季国内初戦は進化を証明する舞台だ。20年大会で5位に食い込んだ東名CCで、23年日本女子オープン以来のツアー6勝目を狙う。