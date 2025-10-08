玉置浩二の新曲「ファンファーレ」が、10月12日(日)よる9時から放送される妻夫木聡主演のTBS系 日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌に決定した。

TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続ける大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。

主演の妻夫木聡はあることをきっかけに挫折を味わい希望を見いだせなくなってしまった税理士・栗須栄治を演じ、馬主である佐藤浩市演じる山王耕造との出会いにより、突然止まってしまった人生が大きく動き出す。物語の鍵を握る重要な役どころを目黒蓮が演じる事も発表され大きな話題となっている。

主題歌の「ファンファーレ」は、北海道で生まれ育ち、馬も身近な存在だった玉置浩二が、自身の人生と重ね合わせて書き下ろした楽曲。疾走感溢れるメロディーと、圧倒的な歌唱は、時に傷つきながらも愛するもの、大切なもののために生きようとする人への応援歌になっている。

待望の3年ぶりの新曲となる「ファンファーレ」は10月12日(日)よる9時から放送されるドラマ初回放送内にて初解禁され、翌日10月13日（祝・月）から先行配信、11月5日（水）にはCDが発売となる。

CDのC/Wには1997年11月22日に東京国際フォーラムで行われた＜CONCERT TOUR 1997 JUNK LAND＞の貴重なライブ音源から「JUNK LAND」と「MR. LONELY」を収録。今回のシングルがソニーミュージックレーベルズからリリースされるにあたり、多くの人の心を掴んだライブの音源が初CD化されることとなった。

玉置浩二は現在、2015年からスタートした“故郷楽団”との10周年となる全国ツアーを開催中。チケットは全てソールドアウトとなっている。

【玉置浩二コメント】

1年の半分以上が雪である、北海道で育った

自分自身の幼少期を重ねて作りました。

馬が小さい頃から育てられ、大きくなる姿は、自分の人生と重なります。

勝ち負けではなく、そのままの自分で真っ直ぐに前に向かって行くことが、大切なんだと思います。

ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」に関わる

すべてのみなさんの力になればと願っております。

この曲を聴いてくださる

すべてのみなさんの人生に祝福(ファンファーレ)あれ！

◼︎リリース情報

「ファンファーレ」

[先行配信]

2025年10月13日(祝・月) 0時配信開始

※日本時間0時以降、配信ストアごとに順次配信が開始されます。

事前配信 ご予約(Pre-add/Pre-save)：https://LGP.lnk.to/fanfare_PaPs [CD]

2025年11月5日(水)発売

品番：MHCL-3144 価格：2,200円(税込) 収録曲

1.ファンファーレ

2.ファンファーレ -Instrumental-

3.JUNK LAND -Live at 東京国際フォーラム 1997.11.22-

4.MR. LONELY -Live at 東京国際フォーラム 1997.11.22-

◼︎ライブ情報

＜玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 〜blue eggplant field＞

※終了分は割愛

2025年10月10日（金）茨城県 水戸市民会館 グロービスホール

2025年10月16日（木）京都府 ロームシアター京都

2025年10月17日（金）京都府 ロームシアター京都

2025年10月19日（日）滋賀県 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 大ホール

2025年10月22日（水）栃木県 宇都宮市文化会館

2025年10月27日（月）東京都 東京国際フォーラム ホールA

2025年10月28日（火）東京都 東京国際フォーラム ホールA

2025年11月05日（水）福岡県 福岡サンパレス

2025年11月06日（木）福岡県 福岡サンパレス

2025年11月11日（火）東京都 東京ガーデンシアター

2025年11月12日（水）東京都 東京ガーデンシアター ＜玉置浩二 クリスマスディナーショー 2025＞

2025年12月09日（火）石川県 ホテル日航金沢

2025年12月10日（水）石川県 ホテル日航金沢

2025年12月13日（土）東京都 ホテルニューオータニ（東京）

2025年12月15日（月）千葉県 ホテルニューオータニ幕張

2025年12月17日（水）大阪府 ホテルニューオータニ大阪

2025年12月18日（木）大阪府 ホテルニューオータニ大阪

2025年12月23日（火）東京都 グランドプリンスホテル新高輪「飛天」

2025年12月24日（水）東京都 グランドプリンスホテル新高輪「飛天」

2025年12月25日（木）東京都 グランドプリンスホテル新高輪「飛天」

＊グランドプリンスホテル新高輪「飛天」はファンクラブ会員限定公演です

◆玉置浩二＆安全地帯 オフィシャルサイト

