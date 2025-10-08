15年前に坂本龍馬を演じた福山雅治、『新解釈・幕末伝』に主題歌で参戦決定！ 最新映像解禁
ムロツヨシと佐藤二朗がダブル主演を務める福田雄一監督作『新解釈・幕末伝』の主題歌が、福山雅治による「龍」に決定。合わせて、最新映像が解禁された。
【動画】福山雅治の主題歌「龍」が、激動の幕末を鮮やかに彩る！ 『新解釈・幕末伝』予告
「幕末」とは、今からおよそ150年前、江戸時代の終わりから明治時代の始まりにかけてを舞台とする、日本の歴史が大きく動いた時代の名称。その“知っているようで知らない幕末”福田雄一監督が実写映画化。教科書には載っていない、新解釈な“幕末伝”が描かれる。
主演を務めるのは、ムロツヨシと佐藤二朗。今作では、革命の志士・坂本龍馬をムロツヨシが演じ、幕末の英雄・西郷隆盛を佐藤二朗が演じる。これまで16年間に渡り福田コメディの歴史を共に歩んできた両雄、ムロツヨシと佐藤二朗が、初のダブル主演として、福田監督作品の記念すべき劇場公開映画20本目となる幕末コメディ大作の旗を振る。
この度、本作の主題歌を福山雅治が担当することが決定。福山が福田雄一監督作品に楽曲を提供するのは、映画『新解釈・三國志』以来2度目。福田監督から「敢えて脚本を読まないでほしい。福山さんが作りたい『幕末伝』の曲を作ってください」という異例のリクエストに応えて楽曲制作に臨んだという福山。15年前、NHK大河ドラマ『龍馬伝』で坂本龍馬を演じきり、1年以上もの間、その魂と深く向き合い続けたからこそ辿り着いた“福山流・新解釈”で書き下ろされた主題歌のタイトルは「龍」。
かつて坂本龍馬が時代を変えるための改革を「洗濯」と表現したように、「もし2025年に龍馬が生きていたら、一体どんな『洗濯』をこの現代に施すだろうか」そんな壮大な問いをテーマに制作された楽曲は、まさに現代に響く『龍馬の曲』そのもの。激動の時代を駆け抜けた男たちの友情、情熱、そして葛藤を、他に類を見ない壮大なスケールで紡ぎ出し、それでいて、未来を夢見る龍馬のように、時に軽やかに、時にユーモラスに、時代を動かした男たちの息遣いが、音楽となって咆哮する。
今回の楽曲提供に福山は「改めまして、今回も新解釈シリーズの主題歌を担当させていただくこと大変嬉しく光栄に思っております。前作『新解釈・三国志』の主題歌『革命』「のエンドロールは嬉しい驚きに満ち溢れていました。楽曲に散りばめられたフレーズと呼応したカット割り。監督とプロデューサーの皆様の深い音楽愛を感じました。豪華キャスト陣の名演と音楽の絡みは最高の極みでした」と語る。
主題歌「龍」については、「民衆と幕府、そして諸外国それぞれの思惑が入り混じる乱世幕末。何かが大きく変わる時の不安と恍惚。誰に言われるでもなく、でも誰もが心の底から願っているであろう『時代の変化と進化』。その時代のうねりの中で個人は大河の一滴にしか過ぎず、そしてその大河は時に混沌や混乱の濁流となる。濁流に飲み込まれながら人は『人生のダンス』を踊り踊らされる。もがきながら、足掻きながら、時代が求める、あるいは許容するギリギリのその場所を探し続ける。苛烈さの中の快楽、残酷さの中の甘美、そんな『人生のダンス』を表現してみました」と、コメントを寄せた。
さらに、誰よりも先に「龍」を試聴したムロツヨシ、佐藤二朗は「『呼ぶ声あらば我は現る』の歌詞ではじまるこの歌は、我らが望んだことでした。叶うわけがないと思いながらも望んでいました。ただ叶うわけがないと。この歌を背負わせていただき、自分も『粋』の者になれるよう生きていきます。福山さん、素晴らしい歌をありがとうございます」（ムロ）「福山さんがオリジナルで楽曲提供！ しかも超ゴキゲンで、ぐわっと前を向きたくなる楽曲！ そして福山さんならではの痺れるほどカッチョいい歌唱！ これで福山さんと僕が同い年ということが、より一層、信じてもらえなくなりそうです」（佐藤）と、それぞれ楽曲への感想を寄せた。
合わせて、福山が歌う主題歌「龍」にのせた最新予告映像も解禁。「龍」の“生きろ”というストレートで力強い歌詞に乗せて、時代に翻弄されながらも、坂本龍馬、西郷隆盛をはじめ、桂小五郎（山田孝之）、おりょう（広瀬アリス）、勝海舟（渡部篤郎）といった新時代のために戦い抜いた人物たちの雄姿が描かれる。
映画『新解釈・幕末伝』は、12月19日公開。
※コメント全文は以下の通り。
【動画】福山雅治の主題歌「龍」が、激動の幕末を鮮やかに彩る！ 『新解釈・幕末伝』予告
「幕末」とは、今からおよそ150年前、江戸時代の終わりから明治時代の始まりにかけてを舞台とする、日本の歴史が大きく動いた時代の名称。その“知っているようで知らない幕末”福田雄一監督が実写映画化。教科書には載っていない、新解釈な“幕末伝”が描かれる。
この度、本作の主題歌を福山雅治が担当することが決定。福山が福田雄一監督作品に楽曲を提供するのは、映画『新解釈・三國志』以来2度目。福田監督から「敢えて脚本を読まないでほしい。福山さんが作りたい『幕末伝』の曲を作ってください」という異例のリクエストに応えて楽曲制作に臨んだという福山。15年前、NHK大河ドラマ『龍馬伝』で坂本龍馬を演じきり、1年以上もの間、その魂と深く向き合い続けたからこそ辿り着いた“福山流・新解釈”で書き下ろされた主題歌のタイトルは「龍」。
かつて坂本龍馬が時代を変えるための改革を「洗濯」と表現したように、「もし2025年に龍馬が生きていたら、一体どんな『洗濯』をこの現代に施すだろうか」そんな壮大な問いをテーマに制作された楽曲は、まさに現代に響く『龍馬の曲』そのもの。激動の時代を駆け抜けた男たちの友情、情熱、そして葛藤を、他に類を見ない壮大なスケールで紡ぎ出し、それでいて、未来を夢見る龍馬のように、時に軽やかに、時にユーモラスに、時代を動かした男たちの息遣いが、音楽となって咆哮する。
今回の楽曲提供に福山は「改めまして、今回も新解釈シリーズの主題歌を担当させていただくこと大変嬉しく光栄に思っております。前作『新解釈・三国志』の主題歌『革命』「のエンドロールは嬉しい驚きに満ち溢れていました。楽曲に散りばめられたフレーズと呼応したカット割り。監督とプロデューサーの皆様の深い音楽愛を感じました。豪華キャスト陣の名演と音楽の絡みは最高の極みでした」と語る。
主題歌「龍」については、「民衆と幕府、そして諸外国それぞれの思惑が入り混じる乱世幕末。何かが大きく変わる時の不安と恍惚。誰に言われるでもなく、でも誰もが心の底から願っているであろう『時代の変化と進化』。その時代のうねりの中で個人は大河の一滴にしか過ぎず、そしてその大河は時に混沌や混乱の濁流となる。濁流に飲み込まれながら人は『人生のダンス』を踊り踊らされる。もがきながら、足掻きながら、時代が求める、あるいは許容するギリギリのその場所を探し続ける。苛烈さの中の快楽、残酷さの中の甘美、そんな『人生のダンス』を表現してみました」と、コメントを寄せた。
さらに、誰よりも先に「龍」を試聴したムロツヨシ、佐藤二朗は「『呼ぶ声あらば我は現る』の歌詞ではじまるこの歌は、我らが望んだことでした。叶うわけがないと思いながらも望んでいました。ただ叶うわけがないと。この歌を背負わせていただき、自分も『粋』の者になれるよう生きていきます。福山さん、素晴らしい歌をありがとうございます」（ムロ）「福山さんがオリジナルで楽曲提供！ しかも超ゴキゲンで、ぐわっと前を向きたくなる楽曲！ そして福山さんならではの痺れるほどカッチョいい歌唱！ これで福山さんと僕が同い年ということが、より一層、信じてもらえなくなりそうです」（佐藤）と、それぞれ楽曲への感想を寄せた。
合わせて、福山が歌う主題歌「龍」にのせた最新予告映像も解禁。「龍」の“生きろ”というストレートで力強い歌詞に乗せて、時代に翻弄されながらも、坂本龍馬、西郷隆盛をはじめ、桂小五郎（山田孝之）、おりょう（広瀬アリス）、勝海舟（渡部篤郎）といった新時代のために戦い抜いた人物たちの雄姿が描かれる。
映画『新解釈・幕末伝』は、12月19日公開。
※コメント全文は以下の通り。