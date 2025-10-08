玉置浩二、妻夫木聡主演『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌を担当！ 自身の人生と重ね合わせて書き下ろし
10月12日スタートする妻夫木聡主演の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の主題歌は、玉置浩二の書き下ろし曲「ファンファーレ」に決まった。
【写真】青田典子、夫・玉置浩二とレアな夫婦ショット
『ザ・ロイヤルファミリー』は、早見和真の同名小説が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーを届ける。大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木が演じる。
玉置浩二がTBSドラマの楽曲を担当するのは、1997年の東芝日曜劇場『メロディ』の挿入歌以来、28年ぶりとなる。
主題歌「ファンファーレ」は、北海道で生まれ育ち、馬も身近な存在だった玉置が、自身の人生と重ね合わせて書き下ろした楽曲。疾走感あふれるメロディーと、圧倒的な歌唱で、時に傷つきながらも愛するもの、大切なもののために生きようとする人への応援歌になっている。
また、楽曲のジャケットデザインも玉置と馬が重なり合ったビジュアルで、ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』とのつながりも感じられる1枚に仕上がった。
玉置は同曲について「1年の半分以上が雪である、北海道で育った自分自身の幼少期を重ねて作りました。馬が小さい頃から育てられ、大きくなる姿は、自分の人生と重なります。勝ち負けではなく、そのままの自分で真っ直ぐに前に向かって行くことが、大切なんだと思います。ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』に関わるすべてのみなさんの力になればと願っております。この曲を聴いてくださるすべてのみなさんの人生に祝福（ファンファーレ）あれ！」とメッセージを寄せた。
「ファンファーレ」はドラマ初回放送内にて初解禁され、翌10月13日から先行配信、11月5日にはCDが発売となる。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、TBS系にて10月12日より毎週日曜21時放送（初回15分拡大）。
