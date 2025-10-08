◆第１回アイルランドトロフィー・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル）

昨年までの府中牝馬Ｓと同じ施行条件で行われる第１回アイルランドＴ（１２日、東京＝１着馬にエリザベス女王杯優先出走権）で福島牝馬Ｓに続く重賞２勝目を狙うアドマイヤマツリは７日、美浦・坂路を活気十分に６６秒０―１５秒５で駆け上がった。宮田調教師は「昨年同様に夏は北海道で疲れを取った。見た目にもパワーアップしている」と休養の効果を感じている。

前走のヴィクトリアマイルは初めての１６００メートル＆Ｇ１の舞台で勝ち馬アスコリピチェーノから０秒３差７着と健闘。今回は６戦４勝、２着２回とオール連対の１８００メートルに距離を戻す。指揮官は「本質的に１８００〜２０００メートルの馬で、得意な舞台で始動。ただ、体が増えて前進気勢が増している。ここを使って目標はエリザベス女王杯（１１月１６日、京都）だけど、（武）豊さんの意見も聞いてみたい」。初コンビとなるレジェンドの感触も踏まえて今後の方針を固めていく。（浅子 祐貴）