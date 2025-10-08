フィリーズに連勝、地区S突破王手

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦に登板した。1点差に迫られた9回2死、大ピンチの場面でマウンドに上がって試合を締めくくったが、意外な反省を口にした。

4-1とリードで迎えた9回、ドジャースはマウンドにトライネンを送った。しかし3連打を浴び、1点差とされて降板。代わったベシアが2死までこぎつけるも一、三塁のピンチとなったところで佐々木がマウンドに送られた。

初球はボール。2球目の159キロストレートで二ゴロに打ち取り、何とかドジャースが勝利。佐々木は地区シリーズ2戦連続のセーブとなった。

米専門メディア「ドジャー・ブルー」はYouTubeで試合後の佐々木の会見動画を公開。回の頭からの起用ではなかったが、「気持ちの準備はできていましたし、いざ行くとなった時は打たれてもしょうがないかなというか、割り切って」と心境を語った。

意外な反省も口をついた。最後の場面、二塁手エドマンの送球がショートバウンドとなった。一塁手フリーマンが好捕したため問題にはならなかったが、佐々木は「（フリーマンの）カバーに行ってないなと思って……次から行きます」と勝って兜の緒を締めた。

熱狂的なファンがスタジアムを埋めた敵地で2試合連続セーブ。ヤジについては「そこまで……英語もわからないので。ちょっと何言ってるかもわからないですし」と佐々木。8日（日本時間9日）の第3戦は本拠地で戦う。次は大エールを背に、マウンドに立つ。



（THE ANSWER編集部）