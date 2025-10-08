か、か、かんわいいいぃぃい♡【ダイソー × TGC】即買い推奨！「ふわふわアイテム」

国内のファッションイベントで毎年注目を集めているTGC（東京ガールズコレクション）と【ダイソー】の注目のコラボグッズが発売中！ おしゃれでトレンドの最先端を彩るアイテムが、お手頃価格でゲットできるチャンスです。中でも今回、編集部が注目したのは、秋冬のスタイルに欠かせない「ふわふわアイテム」。コーデのポイントとしても使えるおしゃれグッズをご紹介します。見つけたら即カゴに入れたくなってしまいそう。ぜひチェックしてみて。

アクセ感覚で使いたいスマホストラップ

【ダイソー】「差込シート付スマホストラップ」\330（税込）

毎日使うスマホのアクセサリーもおしゃれにこだわりたい。そんな大人世代におすすめな、フェイクファーのスマホストラップ。秋冬スタイルにマッチするトレンドカラーのブラウンのほか、キュートなライトピンクもラインナップ。手首が通るほどの長さなので、使い勝手も良さそうです。カラビナ付きなのでスマホだけじゃなくバッグのハンドルにつけるのもありかも。アクセサリー感覚で取り入れてみて。

全色揃えたくなりそうなハート形ポーチ

【ダイソー】「ハート型ポーチ」\220（税込）

フェイクファーでころんとしたハート形のポーチは持っているだけで気分が上がりそう。シルバーカラーのファスナーチャームや、カラビナ部分のレザー風素材でさりげなく高級感がありおしゃれ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「カラーはホワイト・ピンク・茶・グレーの4色」が販売されていたそうで、つい全色揃えたくなってしまいそう。バッグやベルトループにつけて、ファッションのアクセントとして持ち歩くのもおすすめ。

エコバッグもファッション感覚で

【ダイソー】「チャーム付きエコバッグ」\550（税込）

何かと使う頻度の高いエコバッグもおしゃれに持ちたい。そんな願いをかなえてくれそうなのが、フェイクファーのチャーム付きエコバッグ。淡いピンクカラーとまんまるのチャームがキュート。ミニポーチになっているので、エコバッグをたたんで収納可能。おしゃれに持ち歩けて日々の生活の中でも重宝しそうです。

トレンドのバッグも登場！

【ダイソー】「ラウンドバッグ」\550（税込）

高級感のあるフェイクファーバッグが550円でゲットできるのも今回のコラボの魅力の1つ。コロンとしたフォルムとブラウンのフェイクファーでトレンドがぎゅっと詰まっています。レポーターのとも*さんも「フェイクファーの手触りが頬ずりしたくなっちゃう」とお気に入りの様子。別売りのショルダーストラップをつければショルダーバッグとしても使えるそう。お店で見つけたら即買いがおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Momo.S