スーパーチャージャー仕様の200ps マツダ ロードスター(NCEC)【みんなのクルマ】
東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEは「ナイトミーティング」と称して、あるテーマに沿ったクルマのオーナーが集まるイベントを実施しています。この時のテーマは「ロードスター」。1989年に発売された初代NAから、2024年時点で現行モデルのNDまでが対象。
それではロードスターオーナーの車両を紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：K.Mさん
年齢：40代
車両名：マツダ ロードスター
年式：2006年式
型式：NCEC
主な使用シーン：レース
所有歴：5年（2024年時点）
総走行距離：98,000km
年間走行距離：7,000km
※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
サーキット仲間が耐久レースにNCロードスターで参加しており、あこがれていました。その仲間の1人が降りるということで、ゆずってもらいました。
良い点・こだわりのポイント
「バランス重視！」
外装関係
バンパー：ブライトニング
リヤスポイラー：ボルテックス GTウイング
「ブライトニング製バンパーは国内で3台くらいしかないそうです。あとはフロントエンブレムをプリングルスみたいにかわいらしくしています」
内装関係
シート：レカロ RS-G （ASM LIMITED）
メーター：AIM
ロールケージ：ワンオフ
…など
足回り
サスペンション：TODAレーシング ファイテックスダンパー
ブレーキ：ブライトニング
ホイール：エンケイ PF05
エンジン関連
タービン：コスワース スーパーチャージャーキット
「スーパーチャージャーを追加して最高出力を200psまで上げています」
次に変えたいポイント
「排気量を2,300ccにしたいです。目標は300psですね」
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する
「ナイトミーティング」とは？
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているナイトミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！ 平日の水曜日の18:00～21:00までなので、仕事帰りにふらっと立ち寄れたりするのもうれしい。
開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）
開催時間：18:00～21:00
※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！