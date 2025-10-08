¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¡×¥É·³¤¬·«¤êÊÖ¤¹¡ÈÆæºÓÇÛ¡É¤È¹â¤Þ¤ë¡Èº´¡¹ÌÚ°ÍÂ¸¡É¡¡¼áÌÀ¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¾·¤¤¤¿º®ÌÂ¤Î9²ó¤Ë°ÛÏÀÊ®½Ð¡Ö´°Á´¤Ë¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¡×
ÊÆ¹ñÆâ¤ÇÉÔËþ¤òÀ¸¤ó¤À¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¡£¤½¤Î·èÃÇ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»æ°ì½Å¤À¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡À¥¸ÍºÝ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¥É¥¿¥Ð¥¿¤Î·ÑÅê·à¤Ï¡¢´ñ¤·¤¯¤âÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤Î³èÌö¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î6Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë4-3¤Ç¾¡Íø¡£ºÇ½ªÈ×¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¶ÛÄ¥¤Î¹¶ËÉ¤òÀ©¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¤·¤Ó¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¸«»ö¤ËÍÞ¤¨¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»î¹çÃæÈ×¤Þ¤ÇÈ×ÀÐ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ò°µÅÝ¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬6²óÌµ¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¡È½÷Ë¼Ìò¡É¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç4-0¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢3ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿9²ó¤Ë¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤òÅêÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î37ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤¬¡È¸í»»¡É¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥¢¥ì¥¯¡¦¥Ü¡¼¥à¤ËÃæÁ°ÂÇ¡¢Â³¤¯J.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ëº¸ÍãÀþ¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¡£Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤Ë¤âÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤é¤º¤Ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£¤½¤·¤Æ9²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¶ÛÇ÷¤Î¾ìÌÌ¤Çº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤òÅêÆþ¡£²¿¤È¤«1ÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡Ö¼é¸î¿À¡×¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¯23ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤òºÇ½é¤«¤éµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼óÇ¾¿Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢»Ø´ø´±¤Ë¤ÏÁê±þ¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØSports Net LA¡Ù¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê9²ó¤Ï¡ËºÇ½é¤«¤é¥í¥¦¥¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢Èà¤Ï3Æü¤Ë2ÅÙÅÐÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÀèÈ¯¤«¤éº£½©¤ËÃæ·Ñ¤®¤Ø¤ÈÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ø¤Î¡ÈÇÛÎ¸¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÅÀº¹¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç²æ¡¹¤Î¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢Èà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¿®Íê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸å¤í¤Ë¤Ï¥Ù¥·¥¢¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢Àè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤òÅêÆþ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»æ°ì½Å¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£º³ºÙ¤Ê¥ß¥¹¤¬À¸¤¸¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËÎ®¤ì¤¬¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤æ¤¨¤ËÈ×ÀÐ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤·ÑÅê¤ò¹Ö¤¸¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤Ï¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â½¸Ãæ¤·¤¿¡£»î¹çÃæ·Ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¸µ¶É¡ØTBS Sports¡Ù¤Î¼Â¶·¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØNBC Sports¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦J¡¦¥É¥¥¥¢¥ë¥Æµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö´°Á´¤Ë¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈµêÃÆ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤¬¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÍý²ò¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢Ä¾¶á1¤«·î¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÇºÇ¤â°¤¤À®ÀÓ¤ÎÅê¼ê¤òÁª¤Ö¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°ÛÏÀ¤ÏÊ®½Ð¤·¤¿¡£X¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÇÏ¼¯¤²¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥í¥¦¥¤òºÇ½é¤«¤éµ¯ÍÑ¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÈà¤Î¿äÏÀ¤ÏÁ´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿·èÃÇ¤À¡×¡Öº£Ìë¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä¤ÏËÜÅö¤Ë¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ò²ü¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¶ÛÄ¥¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«2µå¤Ç¡È»Å»ö¡É¤ò½ª¤¨¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¸«»ö¤È¤¤¤¦Â¾¤Ë¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Ï¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤â¶¯ÅÙ¤ò¹â¤á¤ËÅê¤²¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢´¶³Ð¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤±¤½¤¦¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡×¤ÈÏ¢Åê¤â³Ð¸ç¤¹¤ë23ºÐ¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Î°ÍÂ¸¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
