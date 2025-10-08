サッカー日本代表は７日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナソニックスタジアム吹田）とブラジル戦（１４日・味の素スタジアム）に向け、千葉市内で調整した。この日から久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝らが合流。移籍騒動に揺れ、６月以来の招集となったＭＦ中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝はフランス２部でプレーする複雑な心境を明かしながら「腹をくくってやるしかない」と決意を語った。

決して晴れやかな表情ではないが、気持ちはすでに切り替えている。７月中旬からチームを離れていた中村は「はっきり言って、移籍したかったのは事実」と、２部に降格した所属クラブから新天地を模索していた。クラブの意思は固く、移籍は実現に至らず、９月中旬からチームに復帰。「受け入れるしかない。今は毎試合楽しくやれている」と強調した。

騒動の影響も考慮され、９月の米国遠征メンバーは招集外となった。「早く代表に戻りたいという気持ちで（試合を）見ていた」と、精神的に苦しい時期もあったという。

最終的に今季はフランス２部リーグでのプレーが決定。森保監督はプレー環境のレベルを重視しているが「ランスで中心選手として結果を残し続ける。あまり考えすぎないのが大事」と徐々に吹っ切れた。

今活動は左ウイングバックのポジションを争うＦＷ三笘が左足首を痛めて不参加となっている。中村に期待が高まる中「自分のやれることをやれれば」と冷静に語る。米国遠征では２戦無得点に終わった日本。中村は「チャンスがあれば取りたい」とゴール奪取へ意気込んだ。