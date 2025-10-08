»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î±ÜÍ÷µ¿¤¤¤ÇÅÅ·â²òÇ¤¡¡£Ê£Æ£Áµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Î±Æ»³»á¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÂáÊá¢ªÍºáÈ½·è
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£·Æü¡¢±Æ»³²í±Êµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¡Ê£µ£¸¡Ë¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶¨²ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£·î£²Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ø¸þ¤«¤¦¹Ò¶õµ¡Æâ¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÔÆâ¤Ç¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÅòÀîÏÂÇ·ÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡Ö¶¨²ñ¤È¤·¤ÆÂçÊÑ°ä´¸¤Ê¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤´¿´ÇÛ¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¼Õºá¡£¤Þ¤¿¡¢µÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Ï¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤È¤·¤ÆµöÍÆ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë¶¨²ñ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ò²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¶¯²½²þÁ±¤ò³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±Æ»³»á¤Ï£Õ¡Ý£²£°£×ÇÕ»ë»¡¤Ç¥Á¥ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£³Æü¤ËÅë¾èÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥êÈ¯¥Á¥ê¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ËÜ¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¨²ñ¤Ï£µÆü¤Ë´Ø·¸³Æ½ê¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹»æ¡Ö¥ë¡¦¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¡Æâ¤Ç¡Ö£±£°ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¾¯½÷¡×¤Î²èÁü¤ò¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ç±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¹ßµ¡¸å¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥ÎÍ¢Æþ¡¦½ê»ý¤Îºá¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÄ¨Ìò£±£¸¥«·î¡¢È³¶â£µ£°£°£°¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£¸£¸Ëü±ß¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡±Æ»³»á¤Ïµ¢¹ñ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸åÇ¤¤äÂåÍý¤âÌ¤Äê¡£ÍÆµ¿¤Î¾ÜºÙ¤äËÜ¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀâÌÀ¤ò¹µ¤¨¤¿¤¬¡¢Íý»ö²ñ¤Ç²òÇ¤¤ò·èµÄ¤·¤¿¤³¤È¤ÏËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÅòÀîÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÊËÜ¿Í¤«¤é¡Ë¼Õºá¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¹ð¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±Æ»³»á¤ÏÈ¿Ä®¹¯¼£»á¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆºòÇ¯£´·î¤Ëµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡££×ÇÕ¥¤¥ä¡¼¤òÍâÇ¯¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯²½¤â¤Ä¤«¤µ¤É¤ë¥È¥Ã¥×¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡±Æ»³¡¡²í±Ê¡Ê¤«¤²¤ä¤Þ¡¦¤Þ¤µ¤Ê¤¬¡Ë£±£¹£¶£·Ç¯£µ·î£²£³Æü¡¢Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï£Ä£Æ¡£ÈØ¾ë¹â¡¢ÃÞÇÈÂç¤ò·Ð¤Æ¸Å²ÏÅÅ¹©¡Ê¸½ÀéÍÕ¡Ë¡¢»Ô¸¶¡¢±ºÏÂ¡¢£Ê£Æ£ÌÀçÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·£¹£¶Ç¯¤Ë°úÂà¡£°úÂà¸å¤Ï¹Åç¥³¡¼¥Á¡¢¥Þ¥«¥ªÂåÉ½´ÆÆÄ¡¢£Ê£²²¬»³´ÆÆÄ¡¢£Õ¡Ý£²£°ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡££Ê£Æ£Á¥æ¡¼¥¹°éÀ®¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£´Ç¯£´·î¤Ëµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£