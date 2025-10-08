「日本相撲協会財団法人設立１００周年記念 百周年場所 古式大相撲と現代大相撲」（７日、両国国技館）

奈良・平安時代の宮中行事である相撲節会（すまいのせちえ）の形式にのっとった古式大相撲が３０年ぶりに開催され、横綱大の里（二所ノ関）が三段構えを披露した。

三段構えは番付最上位力士２人による相撲儀式。明治時代に確立されて以降、重要な儀式で登場。大の里は本然の構えである上段、攻撃を表す中段、防御を表す下段を、豊昇龍とともに演じた。

師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）と白鵬が１７年に東京五輪関連イベントで演じて以来、８年ぶりの実施。「いい経験になりました。（豊昇龍と）あうんの呼吸でした」と満足そうに語った。９５年の古式大相撲では貴乃花、曙が演じている。

古式大相撲の催しとして、子どもによる童相撲、行司と審判は当時の呼び名で平安時代の宮中衣装に身を包んだ。舞人と雅楽が土俵を華やかに彩った。

江戸時代の神相撲、天皇陛下の前で行われる御前掛かり土俵入りなども実施。歴史と伝統を体感した大の里は「相撲というものはすごいと、改めて感じました。伝統を守っていきたい」と誓いを新たにした。