Æ»¤Î±Ø¡Ö¾ÅÆî¤Á¤¬¤µ¤¡×³«¶È£³¥«·î¤Ç¹¥Ä´¤â¡Ä¡¡½ÂÂÚ¤¬Â¿È¯¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¡Ö¤¤¤Ä¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¹ñÆ»£±£³£´¹æ±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢½é¤ÎÆ»¤Î±Ø¡Ö¾ÅÆî¤Á¤¬¤µ¤¡×¡Ê³ý¥±ºê»ÔÌøÅç¡Ë¤Ï£·Æü¤Ç³«¶È£³¥«·î¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ»ºÉÊ¤äÆÃ»ºÉÊ¤ò¤½¤í¤¨¤ë»ÜÀßÆâ¤Ë¤ÏÂçÀª¤ÎÍè¾ìµÒ¤¬Ï¢Æü¡¢Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤®¤ï¤¦°ìÊý¤Ç¼þÊÕ¤Ç¤Ï¸òÄÌ½ÂÂÚ¤¬Â¿È¯¤·¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤«¤é¤Ï¡Ö¶á¤¯¤ò¼Ö¤ÇÄÌ¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤Ä¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£»Ô¤Ï¸òÄÌÎÌÄ´ºº¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½ÂÂÚÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¤È±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥º¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¡Ê±§ÅÔµÜ»Ô¡Ë¤ÏºÇ¿·¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢³«¶È¤«¤é£´£¹Æü´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿£¸·î£²£´Æü»þÅÀ¤Ç¤ÏÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬±ä¤ÙÌó£´£°Ëü¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿ÌÜÉ¸¤ÎÌó£±¡¦£µÇÜ¤òÃ£À®¡£Çä¾åÁí³Û¤âÅö½é¤ÎÌÜÉ¸¤òÄ¶¤¨¤ëÌó£³²¯±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÆü¤Ï»ÔÆâ³°¤ÎÌó£¹£°£°¿Í¤¬Îó¤òºî¤ëÀ¹¶·¤Ö¤ê¤Ç¡¢²Æ¤Î¤ªËß´ü´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ï·ÑÂ³¡££¹·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿Í½Ð¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡££±£¸£¸Âæ¤¬¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëÃó¼Ö¾ì¤Ï¡¢Ãë´Ö¤ÏÏ¢ÆüËþ¼Ö¤¬Â¿¤¯¡¢£¹·î¤Ë³«»ÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ÖÃÏ°è¿¶¶½µòÅÀ¡×¤ÎÂ¿ÌÜÅª¼¼¤ÎÂß¤·½Ð¤·Êç½¸¤Ïº®»¨¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤áÆ±»Ô¤ÈÊ¿ÄÍ»Ô¤ò·ë¤Ö¹ñÆ»£±£³£´¹æ¤Ç¤Ï¸òÄÌ½ÂÂÚ¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾»Ô¤ò¼Ö¤Ç¹Ô¤Íè¤¹¤ëºÝ¤ÏÁêÌÏÀî¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¶á¤¯¤Ë¶¶¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤áÆ»¤Î±Ø³«¶ÈÁ°¤«¤é½ÂÂÚ¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
