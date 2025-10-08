10月12日（日）よる9時からスタートするTBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌が、玉置浩二の新曲「ファンファーレ」に決定した。玉置がTBSドラマの楽曲を手がけるのは、1997年放送の東芝日曜劇場『メロディ』以来、実に28年ぶりとなる。

原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた大人たちが家族や仲間と絆を紡ぐ壮大な人間ドラマで、主演を務めるのは妻夫木聡。共演には佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった豪華俳優陣が顔を揃える。

日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の妻夫木聡・目黒蓮・松本若菜・佐藤浩市がイベントに揃って出演、撮影現場の様子を紹介

日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌を担当する玉置浩二

自らの人生と重ねた“祝福のメロディー”

主題歌「ファンファーレ」は、北海道で生まれ育ち、幼少期から馬が身近な存在だった玉置が、自身の人生と重ね合わせて書き下ろした楽曲。疾走感あふれるメロディーと圧倒的な歌唱力で、愛するものや大切なもののために生きようとする人々を力強く後押しする。

さらに、ジャケットデザインは“玉置と馬”が重なり合う象徴的なビジュアルに仕上がっており、ドラマとの深い繋がりを感じさせる。玉置浩二3年ぶりの新曲となる「ファンファーレ」は、ドラマ初回放送内で初解禁。翌日10月13日（月祝）に先行配信、11月5日（水）にはCDリリースが予定されている。

28年ぶりのタッグで再びTBSドラマを彩る玉置浩二。唯一無二の歌声で鳴らす「ファンファーレ」が、この秋、日曜の夜に響き渡る。

●玉置浩二コメント

1年の半分以上が雪である、北海道で育った自分自身の幼少期を重ねて作りました。馬が小さい頃から育てられ、大きくなる姿は、自分の人生と重なります。勝ち負けではなく、そのままの自分で真っ直ぐに前に向かって行くことが、大切なんだと思います。ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』に関わるすべてのみなさんの力になればと願っております。この曲を聴いてくださるすべてのみなさんの人生に祝福（ファンファーレ）あれ！