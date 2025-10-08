µð¿Í¡¦¾®ÎÓÀ¿»Ê¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¤ÎÁª¼ê¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡×Âç³èÌö¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î°ìÂÇ
¢¡Îý½¬»î¹ç¡¡µð¿Í£µ¡½£°¥ä¥Þ¥Ï¡Ê£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Íê¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¿¤Á¤¬²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£µð¿Í¡¦¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ÈÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬£·Æü¡¢£±£±Æü¤«¤é¤Î£Ã£ÓÂè£±£Ó¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤Î¤¿¤á¥ä¥Þ¥Ï¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ìÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¾®ÎÓ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¡Ö£¹ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Ç½Ð¾ì¡££³²óÀèÆ¬¤Ç¡¢½éµå¤òÂª¤¨¤Æº¸ÍãÀÊ¤ØÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£º£µ¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£°ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤¬¤é¡¢£Ã£Ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¹æË¤¤òÌÄ¤é¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£²¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¤ÎÁª¼ê¤¬½éµå¤«¤é¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½éµå¤«¤éÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤±¤¿·ë²Ì¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤â·òºß¤À¤Ã¤¿¡££µ²óÀèÆ¬¤ÇÂåÂÇ¤ÇÂÇÀÊ¤Ø¡£Äã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ËÈ¿±þ¤·¡¢º¸ÍãÀþ¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡ÖÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÃÖ¤³¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Æ¤ë¡£ÂåÂÇ¤Î¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¡¢£¶Æü¤Ë£±·³¹çÎ®¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£·¤¬¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï£Ã£ÓºÇ½ª£Ó¤ÇÅÐÈÄ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÅÄÃæ¾¤È¡¢£¸Æü¤Î¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤¿¤á¤Ë»î¹ç¸å¤ËµÜºê¤Ø°ÜÆ°¡£¡Ö¡ÊÅÄÃæ¡Ë¾Âç¤µ¤ó¤È¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤ë»þ¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¡×¡£Ã»´ü·èÀï¤ÎÀï¤¤Êý¤â¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊµÜÆâ¡¡¹§ÂÀ¡Ë