11¤«·î¤ÎÂ©»Ò¤¬¡ÖÇ¾¹¼ºÉ¡×¤À¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÃÂÀ¸¤«¤é¾ã³²¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î³ëÆ£¤ä»×¤¤¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

2017Ç¯¤ËÂ©»Ò¡¦¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¤æ¤ßmama(@sou0228k)¤µ¤ó¡£¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬º¸¼ê¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ò¿Ç¤Ç¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ß¡£¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿¤æ¤ßmama¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬11¤«·î¤Ë¤Ê¤êMRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÄÄµìÀ­ Ç¾¹¼ºÉ¡×¤À¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Ç±¦¼ê¤ËËãáã¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÂµ¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤æ¤ßmama¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¾ã³²¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¡Ù¤É¤¦¤¾¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£

±¦¼ê¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤Â©»Ò¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡©

6¤«·î·ò¿Ç¤Ç¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬±¦¼ê¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤æ¤ßmama¤µ¤ó¡£°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®»ùÀìÌç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤Î°å»Õ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¾Ò²ð¾õ¤À¤±¤â¤é¤¤¸øÎ©ÉÂ±¡¤Ç²þ¤á¤ÆÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ç¤Ï°Û¾ï¤Ï¸«¤é¤ì¤º¤â¤¦¾¯¤·ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

MRI¸¡ºº¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×

¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬11¤«·î¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏMRI¸¡ºº¤ÇÇ¾¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤À¾®¤µ¤Ê¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤òÌô¤ÇÌ²¤é¤»¤Æ¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ëºá°­´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤æ¤ßmama¤µ¤ó¡£¸¶°ø¤òÆÍ¤­»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿´¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡£

¤è¤¦¤ä¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÎÉÂÌ¾

MRI¸¡ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÄÄµìÀ­¡¡Ç¾¹¼ºÉ¡×¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¦È¾¿È¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á±¦¼ê¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤Î±¦¼ê¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¤æ¤ßmama¤µ¤ó¡£ÀèÀ¸¤«¤é¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢À¸¸å¤¹¤°¤ËÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤ßmama¤µ¤ó¤Ïºá°­´¶¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¤Þ¤À¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÉÂµ¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Î¤æ¤ßmama¤µ¤ó¡£ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼£¤»¤ë¤â¤Î¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢¤¤¤Ã¤½¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÉÂµ¤¤ò¼«Ê¬¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£

¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´õË¾¤¬¸«¤¨¤¿

²þ¤á¤Æ¤³¤É¤âÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤æ¤ßmama¤µ¤óÉ×ÉØ¤È¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¡£²þ¤á¤Æ¸¡ºº¤ò¤·¡¢ÉÂÌ¾¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤ËÀäË¾¤¹¤ë¤æ¤ßmama¤µ¤ó¤Ë°å»Õ¤Ï¡Ö¤½¤¦·¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÉÂµ¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê»Ò¤É¤â¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î¶ìÇº¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¿Æ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤­¤ë¥µ¥Ýー¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£

º¤Æñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Ç»þ¤Ë¤Ïµã¤­¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Æ¤­¤Ê²ÈÂ²°¦¤ò´¶¤¸¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£

