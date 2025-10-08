ºå¿À¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿Í¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹L¤Ç3²óÎíÉõ¡ÖCS¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤Ç¡È¤Á¤ã¤ó¤È¡ÉÍÞ¤¨¤¿
¡¡¡þ¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À8¡½8ÃæÆü¡Ê2025Ç¯10·î7Æü¡¡¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÅö³Î¥é¥ó¥×¤ò¤È¤â¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£5²ó¤«¤é3ÈÖ¼êÅÐÈÄ¤·¤¿°Ë¸¶¤¬¡¢3²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¥ê¥º¥àÎÉ¤¯ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅêµå¤òÅ¸³«¤·¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖCS¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¤Î5²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÎÊ¡±Ê¤ò1µå¤ÇÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯Àî¾å¤ÏÍ·¥´¥í¡¢ÀÐ¶¶¤ÏÃæÈô¤È3¼ÔËÞÂà¤Ç»Â¤ê¡¢°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£Â³¤¯6²ó¤â¡¢ÂÇ¼Ô3¿Í¤ÇÎÁÍý¡£°ÂÂÇ¤Ï7²ó1»à¤«¤éÄÔËÜ¤Ëµö¤·¤¿1ËÜ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËþÂ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Ç11»î¹ç¡¢ÀèÈ¯¤Ç17»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ©µåÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢5¾¡¡Ê7ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦29¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤ò½çÄ´¤Ë³ê¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Ëý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã»´ü·èÀï¤Ø¸þ¤±¡¢¡Ö»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¤È¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¡£
¡¡¸«¼é¤Ã¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹¥Ä´ÉÔÄ´¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç¡È¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡Éº¸ÏÓ¤òÉ¾²Á¡£ÀèÈ¯¤Ë²Ã¤¨¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ç½ÅÍ×ÅÙ¤òÁý¤¹Âè2ÀèÈ¯¡¢¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥ë¥Áº¸ÏÓ¡£Ç¤¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë