「東都大学野球、国学院大１−０中大」（７日、神宮球場）

１回戦３試合が行われ、国学院大が中大との投手戦を制した。最速１４９キロ左腕・当山渚投手（４年・沖縄尚学）がリーグ戦初完投初完封勝利を挙げた。青学大は来秋ドラフト上位候補・鈴木泰成投手（３年・東海大菅生）が完封で駒大に先勝。亜大は東洋大を下した。

１２７球目に最後のアウトを奪うと、当山はかみしめるように拳を握った。打線が３安打に封じられた中、２安打完封で勝利を導いた。

「気持ちは入っていたんですけど、頭の中はすごく冷静だった」とキレのある直球を軸に六回まで無安打投球。七回２死から初安打を浴びるも「打たれた時のことを想定してた」と動じることなく残りのアウトを奪い、９つのゼロを刻んだ。

今夏甲子園では母校の沖縄尚学が初優勝。「見ているだけで奮い立たされた」と後輩たちに刺激を受けた。今春は左肘痛の影響で苦しんだが「監督から『健康に投げられる幸せを感じて楽しみなさい』と言われて、楽しく投げられた」。社会人野球を経てプロ入りを目指す左腕が、悔いなくラストシーズンを完走する。