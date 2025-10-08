今年３月から休養中だったタレントの山瀬まみ（５６）が７日、ＢＡＹＦＭの「ＢＡＹＦＭ ｉｔ！」で仕事復帰し、子宮体がんだったことを明らかにした。番組内で山瀬は「私、がんだったんだ。子宮体がん」と明かし、「いわゆる全摘出。子宮もリンパ節も全部ごっそり取ったの」と告白。さらに、手術中に脳梗塞を発症したことも明かし「大変だったんだ、結構」と壮絶な闘病ぶりを振り返った。

底抜けな明るさで愛されている山瀬が、壮絶な闘病生活を送っていた。

番組冒頭、一緒にパーソナリティーを務める春原佑紀から復帰を明かされた山瀬は「何にも言わないでお休み入って、７カ月たっちゃった。まさかこんな長くかかるとは私も思ってなかった」としみじみ。「（休み中）いろいろいじってきた。私、がんだったんだ。子宮体がん」と続けた。

関係者によると、２月上旬に体調に違和感を覚え、病院で受診したところ、がんが発覚したという。手術は成功し、山瀬は「いわゆる全摘出。子宮もリンパ節も全部ごっそり取った」と告白。ただ、闘病はこれだけではなかった。

「その後、麻酔から覚めないとなって。ここから続きがあるんだ」と切り出し「私、なんと手術中なのかな。定かじゃないけど脳梗塞になってしまいまして。これもがんの合併症らしい」と明らかにした。「トルソー症候群」と呼ばれるもので「がんが大もとで、血栓ができやすい状況になって脳に飛んで。手術の後ＩＣＵに入って、そこからしばらく記憶というか、何も覚えていない」と振り返った。

その後、意識は戻るもリハビリの日々で「大変だったんだ、結構」と務めて明るく言うも「家族は、（医師から）『言葉は話すことはない』って言われてたんだって。それがしゃべれるようになって。リハビリのおかげだね」としっかりとした口調で説明した。

闘病中は食事を飲み込むことがなかなかできなかったが、医師から合格ももらい「ホリプロタレントスカウトキャラバンよりもうれしかった」と、山瀬らしいウイットに富んだ会話も披露。今後について、関係者は様子を見ながら判断していくという。

子宮体がんは、子宮の内膜に発生する「子宮内膜がん」とも呼ばれるがんの一種。最も多い自覚症状は出血で、進行すると子宮頸部や膣、リンパ節、卵巣、卵管に広がる。