なにわ男子・長尾謙杜（２３）と俳優の山田杏奈（２４）が７日、都内でＷ主演をつとめる映画「恋に至る病」（２４日公開）の完成披露舞台あいさつに共演する前田敦子（３４）らと登場した。

長尾は、刑事役で登場する前田との撮影を振り返り「取り調べをされるんですが、撮影時は何も思わなかったが、完成作を見て『あ、俺、あっちゃんに取り調べされている』ってドキドキしました。小さい頃からテレビで見ていたので」と笑顔。前田はうれしそうに「本当？かわい〜」と照れていた。

また、作品に関連して周囲の人に「まさか自分のためにしてくれたの？」と驚いたことを紹介。長尾はカフェでの一幕として「商品にメッセージを書いてくれることがあるお店もあると思うんですが、たまに『応援しています』と書いてくれることがある」と店員からのエールに感謝。そして「気がついてくれてうれしいですよね。一日頑張ろうと思えて本当にありがたい。この間は、かわいい花の絵を描いてくれたんですよ」と語った。

山田は実家への帰省時の話を紹介。「帰るのがさみしくなってしまったんですが、明日も仕事なので帰らないといけなくて。電車での帰り道、そんなに長い道のりではなかったんですが、母と弟が家まで送ってくれて。愛を感じました。２人はとんぼ返りだったんですけど」と語った。

本作は作家・斜線堂有紀氏の同名小説を原作とした、内気な男子高校生とクラスの人気者女子によるラブストーリー。長尾は「ぜひ映画を見て、恋に至る病にかかってください」と呼びかけた。