ロックバンド、エレファントカシマシのドラマー冨永義之（59）が酒気帯び運転により接触事故を起こし、道路交通法違反で検挙されていたことが7日、分かった。同バンドのボーカル、ギター宮本浩次（59）の個人サイト「俺と、友だち」内で発表した。

公式サイト内で「10月4日（土）、エレファントカシマシ ドラム冨永義之が、酒気帯び運転による接触事故を起こし、道路交通法違反で検挙されるという事案が発生いたしました」と発表。「この事態を重く受け止め、また本人の意向もあり、10月8日（水）に予定しております『俺と、友だち』下北沢SHELTER公演は開催いたしますが、同公演への冨永の出演は控えさせていただきます」とした。

交通事故の相手方については「お相手の方には重篤な怪我はないとの報告は受けてはおりますが、大変危険な思いをさせたことを心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

エレファントカシマシはフロントマン宮本の中学の同級生らで1981年に結成。メンバーは宮本、冨永の他にギター石森敏行（58）、ベース高緑成治（59）。代表曲は「今宵の月のように」「悲しみの果て」「風に吹かれて」など。17年にはNHK紅白歌合戦に初出場。23年には2度目の出場。

以下、発表全文。

◇ ◇ ◇

エレファントカシマシ 冨永義之に関するご報告とお詫び

10月4日（土）、エレファントカシマシドラム冨永義之が、酒気帯び運転による接触事故を起こし、道路交通法違反で検挙されるという事案が発生いたしました。

この事態を重く受け止め、また本人の意向もあり、10月8日（水）に予定しております「俺と、友だち」下北沢SHELTER公演は開催いたしますが、同公演への冨永の出演は控えさせていただきます。

お相手の方には重篤な怪我はないとの報告は受けてはおりますが、大変危険な思いをさせたことを心より深くお詫び申し上げます。

また、本公演を楽しみにされていた方々、申し訳ありません。

本人は事実を真摯に受け止め反省しております。

このようなことが二度とないように気持ちを引き締めて参ります。

なお、10月8日下北沢SHELTER公演のチケットに関しまして、払い戻しをご希望の方には払い戻し対応を実施いたします。詳しくはこちらをご確認ください。

この度は多くの皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

2025年10月7日

株式会社elephants