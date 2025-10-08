輝かしい成績でセ界を圧倒したホームランキングがＣＳに向けて動き出した。阪神・佐藤輝は７日、ＳＧＬの残留練習でケース打撃を行った。バントの構えを見せるなど、さまざまな場面を想定しながら４打席に立ち「しっかりと体を動かした。それだけ」と淡々と話した。１点の重みが増す短期決戦へ、万全の準備を整えた。

第１打席では無死一塁を想定。投手の門別へ２球連続でバントの構えを見せた。通算犠打は０とあって２球ともファウル。３球目に中飛となった。第２打席も同様のケースでバントの構えを見せたが、二飛となった。無死二塁を想定した第３打席、第４打席はヒッティングで中前打と左中間を破る二塁打。打てば格が違うことを見せつけた。

今季ほぼ全ての数字でキャリアハイを更新し、シーズンを終えた。ＣＳまで期間が空く中、「気持ちは一回落ち着いていますね。リラックスしてやっています」と冷静。気持ちを新たにして決戦へ備える。

ＤｅＮＡに２連敗を喫した昨季のＣＳファーストＳでは、８打数１安打５三振に沈んだ。今季はひと味違うところを見せたい。「集中力を持って、いつも通りやるのが大事かなと思います」。４０本塁打、１００打点を達成した主砲は次なる栄冠に向け、歩みを止めない。