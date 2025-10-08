ºå¿À¡¦¶áËÜ¡¡£Ã£ÓÆÍÇË¡õÆüËÜ°ì¤Ø¡Ö³Ú¤·¤à¤³¤È¡×¡¡Ã»´ü·èÀï¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¡¡ºå¿À¤ÏÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢£±£µÆü¤«¤é¡Ö£²£°£²£µ¡¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¡¡¥»¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤òÀï¤¦¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î£±£°·î¤Ë³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡£¥È¥éÈÖµ¼Ô¤¬¥¤¥Á¿ä¤·Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤ÎÂè£±²ó¤Ï¡¢¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤«¤é£Ã£Ó¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡£Ã£Ó¤òÀï¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦£¶ÅÙÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¶áËÜ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£
¡¡¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¤¤¤Ä¤Ç¤â¡Ö³Ú¤·¤à¤³¤È¡×¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã»´ü·èÀï¤À¤«¤é¤³¤½¤è¤ê½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£±¾¡¡¢£±ÇÔ¤Ï¡Ê¾¡¤ÁÈ´¤±¤ò¡ËÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤·¡¢¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤¬¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ë²Ì¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¶áËÜ¤Ç¤¹¤é¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÀÕÇ¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É£Ã£Ó¤ÏÆÃÊÌ¤À¡£
¡¡¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¹¤ëÊý¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇÌîµå¤ò¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤È½Å°µ¤âÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¹Í¤¨¤À¡£¤½¤ì¤Ï£²£³Ç¯¤Î·Ð¸³¤Ç¤è¤ê´¶¤¸¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£Ó¤Ç¤Ï£±£±ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤·¡¢´ØÀ¾Æ±»Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ã¤Æ¤½¤¦¤½¤¦Ì£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢£²£¹ÂÇ¿ô£±£´°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦£´£¸£³¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬¸å¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¶áËÜ¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤¬µð¿Í¤Ç¤â£Ä£å£Î£Á¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÁêÀ¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Î½Å¤ß¡£ÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÅðÎÝ¤È¤«ÁöÎÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤âÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó·è¤á¤ì¤Ð¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤¬¡¢¥ß¥¹¤¹¤ì¤ÐÁê¼ê¤ËÎ®¤ì¤¬·¹¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨¤Ï£³£²ÅðÎÝ¤Ç£´Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤¬É¬Í×¡£Í¦µ¤¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó¤Þ¤Ç¤Î£±½µ´Ö¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤¬¡¢ÂÎ¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤·¤Ê¤¤¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢ÂÎ¤Ï·ë¹½È¿±þ¤¬ÃÙ¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¡£»î¹ç¤Î¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬Â³¤¯¤¬¡¢ÂÎ¤¬´Ë¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç»É·ã¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö£Ã£Ó¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¤È²¿ÅÙÎ©¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ë¤¹¤ë¡£