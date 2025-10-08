「フェニックス・リーグ、阪神８−８中日」（７日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

高いポテンシャルを見せつけた。３番手でマウンドに上がった阪神・伊原が３回１安打無失点。ポストシーズンにおけるロングリリーフとしての適性を示した。

「クライマックスシリーズ（ＣＳ）に向けてアピールしないといけなかったので、まずはゼロで抑えられたことは良かった」

４−５の五回。先頭の福永を初球で中飛に打ち取り、川上は遊ゴロ、石橋は緩い当たりの中飛に仕留めた。六回も先頭の尾田を外角高めの１４０キロ直球で見逃し三振に斬るなど、テンポ良く三者凡退。七回１死から辻本に左前打を浴びたが、後続を危なげなく断った。

安定感抜群の内容にも「ボールの強さだったり、キレだったり、この短い期間でやらないといけないこともいっぱいある。もっと状態を上げていければ」と向上心たっぷりに課題を口にした。

レギュラーシーズンは先発と中継ぎで２８試合に登板。５勝７敗１ホールド、防御率２・２９とチームに貢献してきた。「試合で投げるために結果を残さないといけない。ＣＳメンバーに入れるように」。ポストシーズンに向けて一切、気を緩めることはない。

藤川監督は「これから先また精査していかなければいけない」と話したが、ルーキー左腕の好投は届いているはずだ。「１アウトでも、左打者でも、右打者でも。１イニングでも先発とか、そこ（準備）は一緒だと思うので変わらない」と伊原。収穫と課題を手に、短期間で着実に準備を進める。