◆練習試合 巨人５―０ヤマハ（７日・東京ドーム）

巨人の大勢投手（２６）、ライデル・マルティネス投手（２８）が７日、ヤマハとの練習試合（東京Ｄ）に登板して、それぞれ１回１安打無失点。ＣＳ第１ステージ（横浜）へ、期待が高まる万全の調整を終えた。

感覚を確かめるように腕を振り抜いた２人に、仲間から拍手が送られた。まずは２―０の３回にマルティネスが２番手で登板。先頭の中前安打や四球はあったが、最速１５４キロを計測した直球を軸に無失点に抑えた。４回は大勢が３番手でマウンドへ。１死から右前安打を浴びたが、最速１５３キロを計測した直球などでアウト３つは全て三振。“マルタイリレー”で無失点に封じ、万全な状態をアピール。背番号９２も「よかったと思います。順調です」と声を弾ませた。

今季、最多セーブのマルティネスは来日後、初めてのポストシーズンだ。「非常にうれしい思い。ワクワクしますし、プレーオフの１戦目が終わった後には、たぶん実感も湧いてきて、アドレナリンっていうのもどんどん出てくるだろうなと思う。非常にワクワクしてます」と高まる思いを口にした。移籍を決断した理由は「優勝したい。お金ではなくプレーオフに出たい」という思いから。当然、気持ちは高ぶるが、冷静さは失わない。「自分のルーチンをしっかり崩さずにやっていくっていうのは大事」。普段と変わらぬ姿勢を貫き、守護神の役割を果たす。

４６ホールドとリリーフ勝利８勝で５４ホールドポイントをマークし、最優秀中継ぎ投手に輝いた大勢は「ＣＳへ行く権利を得たので、もう日本一という最高の結果を目指して最後は笑って終われるようにやるだけ。一球一球に魂を込めてやりたい」と下克上の実現に向けて意気込んだ。頼れるタイマルリレーで日本一へとつなげる。（水上 智恵）

【記録メモ】 巨人の大勢は４６ホールドにリリーフ勝利を加えた５４ホールドポイントで、初タイトルとなる最優秀中継ぎ投手を獲得。マルティネスは４６セーブで２年連続３度目の最多セーブに輝いた。２人がそろって登板したケースは５０度あり、その試合にチームは４２勝５敗３分けで勝率・８９４。開幕から１分けを挟み１０連勝、５〜６月にも１分けを挟んで１３連勝をマーク。敗戦は７月３１日の中日戦が最後。８月以降、１分けを挟み１５連勝で閉幕している。